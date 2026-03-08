Csak ígéretet kaptak az ukránok, F–16-ost nem

Ludivine Dedonder akkori belga védelmi miniszter azt az ígéretet tette az ukránoknak, hogy az átadás a lehető leghamarabb megtörténik. A tervek szerint az első gépeknek már 2024 végéig meg kellett volna érkezniük.

A „lehető leghamarabb” kifejezés azonban a diplomácia nyelvén rugalmasan értelmezhető, és úgy tűnik, Belgium esetében ez az időpont egyre távolabb tolódik. A belga védelmi minisztérium most azzal védekezik, hogy az országnak először a saját légvédelmi szükségleteit kell kielégítenie.

A brüsszeli stratégia lényege az volt, hogy a kiöregedő F–16-os flottát modern, amerikai gyártmányú F–35-ösökre cserélik, és amint az újak megérkeznek, a régieket átadják Kijevnek. Csakhogy az F–35-ösök szállítása jelentősen késik, márpedig amíg a csúcstechnológiás gépek nem érkeznek meg, Belgium nem hajlandó lemondani a meglévő, bár régebbi típusú gépeiről.