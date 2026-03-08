f - 16belgiumludivine dedonderorosz-ukrán háború

Csak ígéretet kaptak az ukránok, F–16-ost nem

Egyelőre csak szép szavakat kapott az ukrán légierő Belgiumtól, a még 2023-ban megígért F–16-osok közül egyelőre egyetlen darab sem érkezett meg a háborúban álló országba. Belgium azzal védekezik, hogy a saját védelmi képességeit tartja fő prioritásnak, a gépek átadására pedig soha nem vállaltak konkrét határidőt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 18:06
Illusztráció (Forrás: Bangkok Post via AFP)
Egyetlen darab sem érkezett még meg Ukrajnába a Belgium által még 2023-ban megígért harminc F–16-os vadászgép közül – hívja fel a figyelmet a Hromadszke ukrán hírportál.

Ludivine Dedonder, Belgium akkori védelmi minisztere az F-16-osok mielőbbi átadását ígérte az ukránoknak
Ludivine Dedonder, Belgium akkori védelmi minisztere az F-16-osok mielőbbi átadását ígérte az ukránoknak (Fotó: AFP)

Ludivine Dedonder akkori belga védelmi miniszter azt az ígéretet tette az ukránoknak, hogy az átadás a lehető leghamarabb megtörténik. A tervek szerint az első gépeknek már 2024 végéig meg kellett volna érkezniük.

A „lehető leghamarabb” kifejezés azonban a diplomácia nyelvén rugalmasan értelmezhető, és úgy tűnik, Belgium esetében ez az időpont egyre távolabb tolódik. A belga védelmi minisztérium most azzal védekezik, hogy az országnak először a saját légvédelmi szükségleteit kell kielégítenie.

A brüsszeli stratégia lényege az volt, hogy a kiöregedő F–16-os flottát modern, amerikai gyártmányú F–35-ösökre cserélik, és amint az újak megérkeznek, a régieket átadják Kijevnek. Csakhogy az F–35-ösök szállítása jelentősen késik, márpedig amíg a csúcstechnológiás gépek nem érkeznek meg, Belgium nem hajlandó lemondani a meglévő, bár régebbi típusú gépeiről.

A belga védelmi tárca a kezdetektől fogva világossá tette, hogy a belga légierő operatív igényeinek kielégítése az elsődleges szempont

– jelentette ki Geert De Decker, a belga légierő vezérőrnagya a VRT belga közszolgálati médiának nyilatkozva. Soha nem ígértek konkrét, rögzített határidőt az átadásra – tette hozzá.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Belgium a jelenlegi tervek szerint csak 2028 végére tervezi teljes mértékben kivonni a forgalomból az F–16-osokat, míg az F–35-ösök utolsó szállítmányai várhatóan csak 2029-ben futnak be.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

Lázár Emese
idezojelekMagyar Péter

A hamis pátosz politikája

Lázár Emese avatarja

A politikai show harsány. A retorika túlfűtött. A történelmi párhuzamok egyre meghökkentőbbek.

