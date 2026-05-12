Ukrajna azt szeretné, ha Európa segítene újraindítani a béketárgyalásokat: egy vonzó ajánlattal készültek Oroszországnak

A külügyminiszter javaslata egy korlátozott moszkvai–kijevi megállapodásra összpontosítana, amely szerint a felek nem támadják egymás repülőtereit. Szibiha szerint Putyinnak érdeke lehet egy ilyen megállapodásban, mivel a nagy orosz repülőterek egyre sebezhetőbbek az ukrán nagy hatótávolságú támadásokkal szemben.

Talán európai szövetségeseink egy platform vagy esetleg egy ad hoc csoport létrehozásával meg tudnák vitatni (a repülőtéri tűzszünetet)

– mondta Szibiha, majd hozzátette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már tárgyalt az ötletről néhány európai vezetővel. Kijev ugyanakkor nem azt kéri Európától, hogy váltsa le Washingtont a békefolyamatban, és minden európai kezdeményezésnek az amerikai vezetésű diplomáciát kell erősítenie és el kellene kerülni a párhuzamos tárgyalási csatornák kialakulását.