Rendkívüli

„Buddhára” bízhatja a titkosszolgálatokat a Tisza Párt, a hekkert korábban szexképekkel történt zsarolás miatt ítélték börtönre

orosz-ukrán háborúAndrij Szibihaukrán drónokbéketárgyalás

Ukrajna azt szeretné, ha Európa segítene újraindítani a béketárgyalásokat: egy vonzó ajánlattal készültek Oroszországnak

Andrij Szibiha nyilatkozata alapján Kijev egy vonzó ajánlattal kényszerítené ki a befagyott orosz–ukrán béketárgyalások újraindítását. A sikeres, ukrán nagy hatótávolságú csapások most jó alkupozíciót teremthettek Ukrajna számára, amely európai közvetítéssel törheti meg a diplomáciai csendet. Bár Emmanuel Macron és a német vezetés már a Putyinnal való közvetlen párbeszéd mellett érvel, a javaslat sikere azon múlik, hogy az EU képes-e egy, az amerikai érdekekkel összehangolt tárgyalási pozíció felvételére.

Magyar Nemzet
2026. 05. 12. 13:50
Kaja Kallas és Andrij Szibiha Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A külügyminiszter javaslata egy korlátozott moszkvai–kijevi megállapodásra összpontosítana, amely szerint a felek nem támadják egymás repülőtereit. Szibiha szerint Putyinnak érdeke lehet egy ilyen megállapodásban, mivel a nagy orosz repülőterek egyre sebezhetőbbek az ukrán nagy hatótávolságú támadásokkal szemben.

Talán európai szövetségeseink egy platform vagy esetleg egy ad hoc csoport létrehozásával meg tudnák vitatni (a repülőtéri tűzszünetet)

– mondta Szibiha, majd hozzátette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már tárgyalt az ötletről néhány európai vezetővel. Kijev ugyanakkor nem azt kéri Európától, hogy váltsa le Washingtont a békefolyamatban, és minden európai kezdeményezésnek az amerikai vezetésű diplomáciát kell erősítenie és el kellene kerülni a párhuzamos tárgyalási csatornák kialakulását.

Európa mérlegeli a szerepét

Szibiha javaslata akkor érkezett, amikor több európai vezető is azt hangsúlyozza, hogy a kontinensnek közvetlenebb szerepet kellene vállalnia az Ukrajnával kapcsolatos diplomáciában. Emmanuel Macron francia elnök felvetette a Putyinnal folytatott közvetlen tárgyalások lehetőségét, míg Johann Wadephul német külügyminiszter egy interjúban azt mondta, hogy Európának helyet kell kapnia a tárgyalóasztalnál. Edi Rama albán miniszterelnök pedig múlt hónapban beszélt arról, hogy 

az orosz diplomáciai kapcsolattartás elutasítása stratégiai hiba volt.

Az EU külügyi főképviselője, Kaja Kallas hétfőn megnyitotta az utat egy Európa szerepéről szóló vita előtt, kijelentve, hogy a külügyminiszterek május végén foglalkoznak majd a kérdéssel. Ugyanakkor hétfőn Kallas elutasította Putyin javaslatát, miszerint a volt német kancellár, Gerhard Schröder – aki hosszú ideig orosz állami tulajdonú vállalatok alkalmazásában állt – Európa nevében közvetítsen.

Borítókép: Kaja Kallas és Andrij Szibiha (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbudapest

Mindig, minden ugyanaz…

Bayer Zsolt avatarja

Commodus az elmúlt években lényegesen többször járt a karmelitában, mint bármelyikünk. Ott könyörgött a szeretetért…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu