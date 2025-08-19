Az Arcus Temporum fesztivál inspirációt nyújt a saját életünkhöz

– Mit jelent az idei fesztivál hívószava, a kert az ön olvasatában spirituális, közösségi és kulturális szempontból? És hogyan jelenik meg ez a motívum a 21. Arcus Temporum programjaiban?

Dejcsics Konrád atya szerint az Arcus Temporum vállalt küldetése, hogy meghív a szerzetesközösség élettapasztalatába. Fotó: Havran Zoltán

Csend és zene az Arcus Temporum művészeti fesztiválon

– A kert szó etimológiája a kerítésből, leválasztott térből ered. Ilyen módon ez szimbolikusan jelenti mindazt a védettséget, amit a gondozott, ápolt kert jelent. A kert szó spirituálisan az édenkert képét idézi fel, ahol Isten, ember és a teremtett világ kapcsolata harmonikus. Mintha minden kert ennek az elveszett édennek az újrateremtési kísérlete lenne, vagy adott esetben próbálkozás a természet megszelídítésére.

A kert fogalma spirituálisan a mennyei Jeruzsálemnek a képét is behívja a Jelenések könyvéből, amely szimbolikusan azt mondja el, hogy az emberi kultúra, a civilizáció, a város és az Isten által teremtett természet, a kert szétválaszthatatlanul egymásba fog kapcsolódni a végidőkben. A monostor és a szerzetesközösség a középkor óta ezt a szemléletet igyekszik közvetíteni a saját működéséről és a kertről is: a világnak egy sarkát lehetőleg minél ideálisabban berendezni, ahol közösség, egyén, teremtett világ és Isten tökéletes viszonyban él egymással.

Tíz évvel Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott légy) enciklikája után azt látjuk, hogy a XXI. század egyik központi témája a környezet veszélyeztetettsége. Visszatekintve az elmúlt negyedszázadra és előre tekintve a következő háromnegyed századra, úgy érezzük a szerzetesközösségben, hogy egy lépést tettünk előre a kert tematika választásával. Az idei Arcus Temporumon minden a kert jegyében történik. Az eddigiektől eltérően a kerengőben és az arborétumban is lesznek események, ráadásul az irodalmi és képzőművészeti programunk is ehhez a tematikához kötődik.

– Az Ösvények és átjárók című kiállítás kifejezetten a kerttematikára épül. Ön szerint hogyan tud a képzőművészet a természet és az ember viszonyáról ma érvényesen szólni, különösen egy monostori közegben?

– Az áprilisban megnyílt kiállítás az alkotói folyamaton keresztül mutatja ezt meg: Szikra Renáta kurátorral sokat beszélgettünk erről, ő ezután hívta meg az alkotókat, akik betekintettek a monostor gyűjteményeibe – főleg a XIX. századi természettudományos gyűjteménybe, illetve az arborétummal kapcsolatos XIX. századi naplókba, dokumentációkba – és ezekre válaszul hozták el műveiket.

Az alkotók érzékenyen reagáltak mind a klímaváltozásra, mind a természet veszélyeztetettségére, valamint arra is, hogy a természet és a kert nagy archetípusai a világról való beszédünket, halálhoz való viszonyunkat hogyan határozzák meg.

Gondolok itt például Dezső Tamásnak a világ legöregebb fáiból összeállított glóbuszára, amelynek része a 2023-ban kivágott pannonhalmi millenniumi fenyő is, amely a klímaváltozás következtében pusztult el.