Vér és erőszak a migránsok balkáni útvonalán

A Szarajevói kantonális bíróság jóváhagyta az ügyészség vádiratát azon afgán állampolgárok ellen, akiket több ázsiai származású személyt akartak meggyilkolni a vádak szerint. A migránsok május 26-án este két további személlyel együtt – akik jelenleg szökésben vannak –, fegyveresen érkeztek Ilidzsa községbe, Boszniába, ahol több ázsiai származású személy tartózkodott.

Egyre több migráns érkezik Boszniába (Fotó: AFP)

A fegyvereket takarókkal fedték le, majd miután megközelítették őket, elővették a puskákat és a pisztolyt, és tüzet nyitottak rájuk.

Legalább 22 lövést adtak le, és hat migránst megsebesítettek, akik közül négyen súlyos sérüléseket szenvedtek.

A vádlottak ezután elmenekültek. Nem sokkal az összetűzés után letartóztatták őket.

A vádiratban az eljáró ügyész előterjesztette a letartóztatásuk meghosszabbítását. A főtárgyalásra 16 tanú kihallgatását, négy szakértő bevonását és több mint száz anyagi bizonyíték bemutatását javasolta.

Él a balkáni útvonal, a migránsok Európát ostromolják

Egyre durvul a helyzet a balkáni útvonalon, az embercsempészek nem válogatnak az eszközökben, hogy Európába érkezzenek az illegális bevándorlók. A hatóságoknak rengeteg munkát adnak a bűnszervezetek a térségben. A Bosznia-Hercegovinai Bíróság utasítására a minap Bihács környékén három helyszínen végezték el lakóépületek, melléképületek és ingóságok átkutatását.

A házkutatások során olyan tárgyakat fedeztek fel és foglaltak le ideiglenesen, amelyek bizonyítékként szolgálhatnak arra, hogy embercsempészet bűncselekményét követték el.

Hat személyt tartóztattak le, akik közül négy pakisztáni, kettő pedig bosznia-hercegovinai állampolgár.

A büntetőeljárás és a kihallgatás után az érintett személyeket gyanúsítottként adták át a Bosznia-hercegovinai Ügyészség további illetékességébe.

A pakisztáni állampolgárokat a törvényes határidőn belül átadják a Külföldi Ügyek Szolgálatának.

Az egyik helyszínen végzett kutatás során 50 különböző nemzetiségű migránst találtak, akiket a csoport Horvátország területére kívánt csempészni. Az ügy eddigi kivizsgálása megállapította, hogy a csoport az elmúlt hónapban több mint 300 migránst csempészett be.

Fokozódik a migrációs nyomás, az államnak lépni kell

A megnövekedett migrációs nyomás, különösen az afrikai régióból érkező bevándorlók miatt, Bosznia-Hercegovina állama átveszi a Lipa befogadótábor irányítását a Nemzetközi Migrációs Szervezettől (IOM). A táborban jelenleg körülbelül 440 migráns tartózkodik, közülük egyre többen érkeztek Egyiptomból és Szudánból.

A Lipa tábor, amely Bosznia-Hercegovina északnyugati részén, Bihács közelében található, régóta kulcsfontosságú szerepet játszik a migránsok ideiglenes elhelyezésében.

A megnövekedett afrikai migránsáradat – elsősorban Egyiptomból és Szudánból – új kihívásokat jelent a régió számára, de a hatóságok szerint a koordinált együttműködés révén egyelőre kezelhető a helyzet. A tábor átvétele után az állam teljes felelősséget vállal az üzemeltetésért, ami remélhetőleg növeli a hatékonyságot és a biztonságot. A migrációs nyomás azonban továbbra is figyelmet igényel, különösen a téli hónapokban, amikor a körülmények megnehezíthetik a migránsok ellátását, a bevándorlók pedig egyre türelmetlenebbek lesznek. Ezekben a hónapokban többször fordulnak elő erőszakos cselekmények.

Borítókép: Erősödik a migrációs nyomás a balkáni útvonalon (Fotó: AFP)