A „Nyócnak” még mindig rossz a híre

Nefelejcs Gergő Ot.hu „Budapest VIII. kerülete, a Józsefváros igazából két külön világ. Talán még inkább az, mint a többi. A belső része, a Palotanegyed már bőven integrálódott a turistás belvárosi vérkeringésbe, miközben a Körúton kívüli „Nyócnak” még mindig rossz a híre. Tény, hogy Józsefváros-külső még mindig a legszegényebb belső városrész, és a területén átfutó vasúti infrastruktúra, no meg a régi Ganz-gyár helyén működő kínai piac nem kifejezetten csalogatók, ám a rossz híre inkább abból fakad, hogy itt összpontosul Budapest hajléktalan-ellátása, és nem csak sok a romos ház, hanem rengeteg helyen laknak problémás, balhés szomszédok is. Ha nem egyenesen drogot osztanak.”