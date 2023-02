Vereséggel is újra európai kupadöntőben a szín magyar csapat

– Természetesen minden vereség fájó, de talán a legkevésbé ez fáj az elmúlt időszakban, hiszen most ez is elég volt a továbbjutáshoz – értékelt Somlyó Gergely, a Budaörsi SC elnöke. – Póta Ginát ki kell emelni, mindkét mérkőzésen hozta magát, négyből négyet nyert. Igazi vezére volt a csapatnak, de rögtön szeretném hozzátenni, úgy jutottunk be a döntőbe, hogy korábban mindenki volt már vezéregyéniség. Ez mutatja a csapat erejét. Összességében az ötödik érmünket nyerjük majd az európai porondon, ez lesz a harmadik döntőnk, úgy gondolom, hogy ez az egész magyar asztalitenisz sikere is.

Erre a sikerre többen felkapják a fejüket az asztaliteniszben. A szombati mérkőzést a női válogatottat szövetségi kapitánya, Bátorfi Zoltán mellett a testvére, az olimpiai negyedik helyezett, négyszeres világbajnoki bronzérmes, kilencszeres Európa-bajnok Bátorfi Csilla is a helyszínen tekintette meg.

Női Európa-kupa, elődöntő, visszavágó:

SH-ITB Budaörsi SC–TT Moravsky Krumlov (cseh) 2-3

Póta Georgina–Lenka Harabaszova 3-0 (10, 6, 9)

Dari Helga–Valerija Scserbatih 0-3 (-10, -11, -8)

Fazekas Mária–Jekatyerina Csernyavszkaja 2-3 (-10, 7, -10, 8, 2-6)

Póta–Scserbatih 3-1 (7, 5, -7, 7)

Dari–Harabaszova 1-3 (10, -9, -8, -6)

Továbbjutott: a Budaörs, 5-4-es összesítéssel

Borítókép: Van ok az örömre (Fotó: Budaörsi SC)