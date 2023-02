Póta Gina: Édesanyaként is kell az adrenalin

Rosszul kezdődött a csehországi meccs a TT Moravsky Krumlov otthonában, hiszen a még csupán 20 éves, nagykárolyi születésű Dari Helga 3-1-re kikapott az orosz Valerija Scserbatihtól. Utána azonban a roppant tapasztalt két csapattárs, a 38 éves Póta Georgina, valamint a 47 évesen is aktív Fazekas Mária megfordította a mérkőzést. Zárásként Póta döntő szettben, azon belül is a lehető legkisebb különbséggel, 6-5-re győzte le Scserbatihot.

Tanítani való fonákpörgetés. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

– Amikor 3-1-re vezettem, úgy voltam vele, na még három pont. Aztán ugyanez volt a helyzet, amikor az orosz játékos 5-3-ra fordított... Azt nem mondanám, hogy 5-5-nél nem izgultam, de végül is, ez a pingpong sava-borsa, felemelőbb érzés így megnyerni egy meccset, mint sima 3-0-lal. Ilyenkor azért árad az adrenalin – elevenítette fel az érdeklődésünkre a kinti mérkőzés utolsó pillanatait Póta Georgina. Hozzátéve, azért is nagy előny a 3-1-es vezetés, mert a keddi siker után több esély van a visszavágón elkerülni az úgynevezett aranymeccset.

Példáért nem kell messze menni, a negyeddöntőben a Budaörs a spanyol Linares otthonában 3-1-re kikapott, majd otthon hiába győzött 3-0-ra, következett a ráadás, amit a magyar csapat 2-1-re nyert meg, s bejutott a négy közé.

Csak Reginától nehéz olykor elbúcsúzni

– Vasárnap érkeztem haza Görögországból, az ottani bajnokság újabb fordulójáról, hétfőn már indultunk is Csehországba, jövő csütörtökön Svájcban, Montreux-ben szerepelek az Európa top tizenhat versenyen, márciusban pedig már Szingapúrba utazom a Grand Smash-sorozat újabb állomására – ecsetelte a kétszeres Európa-bajnoknő a feszített menetrendet. – Kis túlzással többet versenyzem, mint a pályafutásom csúcsán. Az edzésekkel mindig is hadilábon álltam, versenyezni viszont még most is szeretek, szóval, nincs ezzel gond. Csak a kislányomtól olykor nagyon nehéz elbúcsúzni. A múlt héten például nagyon megviselt, hogy péntek délután helyett már csütörtök reggel el kellett utaznom Görögországba. Kész szerencse, hogy Svájcba a férjem és Regina is eljöhet velem, amikor pedig nem vagyok itthon, besegít az anyukám.

Családias légkör Budaörsön

Póta Georgina azonban véletlenül sem panaszkodik, nagyon jól érzi magát Budaörsön.

– Hálás vagyok a vezetőknek, hogy tizenegy évnyi németországi légiós lét után hazajöhettem, s a szülés után is bíztak bennem, pedig az mindenképpen rizikó, én sem tudhattam, hogy visszanyerem-e a formámat. A Budaörs különben is nagyon jó, családias közösség, az a klub elve, hogy csak magyar játékosokat foglalkoztat. Nem is tudok hasonló csapatot említeni a teljes európai élmezőnyben sem – tette hozzá az asztalitenisz magyar állócsillaga, aki megjárta a londoni, a riói és a tokiói olimpiát is.

– Jó érzés, hogy két év után ismét van esélyünk bejutni nemzetközi kupadöntőbe. Már a negyeddöntőben is nagyon sokan szurkoltak nekünk, remélem, szombaton, az elődöntő visszavágóján is kiváló lesz a hangulat – üzent diszkréten a szimpatizánsoknak. Az asztalitenisz-berkekben Ginaként ismert kiválóság úgy érzi, még felveszi a versenyt a fiatalokkal, szeretne ott lenni a párizsi olimpián is, de sok múlik azon, szeptemberben hogyan áll majd a világranglistán. A sikernél természetesen nincs jobb ösztönző.

Túl a kétszázadikon Csehországban már a kétszázegyedik nemzetközi kupameccsét játszotta a Budaörs, s éppen a jubileumi kétszázadik volt az egyik legfontosabb a klub történetében, amikor kiverte a spanyol Linarest. „Ezért érdemes ezt csinálni, csodálatos este volt. A csapat bebizonyította, hogy igazi csapat. Magukat hozták nehéz helyzetbe az első mérkőzésen, de aztán mindenki megértette, hogy mi a feladat, mi a taktika, mi az, hogy összefogás” – nyilatkozta akkor Somlyó Gergely, a Budaörs elnöke, egyben a Magyar Asztalitenisz-szövetség alelnöke. „Nagyon büszke vagyok az együttesre. Azt gondolom, hogy bármely országban, bármely sportágban, bármely városban óriási teljesítmény kétszáz európai kupameccsig eljutni. Ez nekünk sikerült Magyarországon, asztaliteniszben és Budaörsön, ami nagyon nagy öröm.” Somlyó Gergelyt csak a versenykiírás bosszantja kissé, hogy a 3-1-es idegenbeli vereség után hiába nyerte meg 3-0-ra a visszavágót, ez még nem volt elég egyből a továbbjutáshoz

– Úgy gondolom, hogy az európai szövetség döntései nem feltétlenül játékos- és sportolópártiak. Értem az elképzelést, hogy mindig minden minél izgalmasabb legyen, de szerintem van egy határ, amit nem jó átlépni. Ráadásul nem túl szerencsés, hogy a nézők megérkeznek egy sporteseményre, és minden évben újra el kell magyarázni nekik, hogy mik a szabályok. Talán azért hiteles ez a vélemény az én számból, mert én most is ezt mondom, amikor nyertünk. A múlt heti első összecsapáson két olyan egyéni mérkőzést is elvesztettünk, amelyen döntő szett, úgynevezett tie-break döntött. Tudjuk, hogy ebben a sportágban nüanszok döntenek, de ez lassan már közelít a fej vagy íráshoz – érvelt logikusan a klubelnök.

Borítókép: Póta Georgina a Budaörs erőssége, és még ma is élvezi a versenyzést (Fotó: SH-ITB Budaörsi SC)