Testvérek együtt Pekingben, jóban és rosszban

500 méteren viszont már lehetett önfeledten ünnepelni: Liu Shaolin Sándor ugyan nem jutott döntőbe, de a pálya mellől kiszurkolta a családi sikert.

– A vírushelyzet miatt nagyon kevesen lehettek a jég mellett, de Shaolin a hollandoktól kölcsönkapott egy karszalagot, így ő is a pálya mellől biztathatott. A hibás rajt után hallottam is a hangját, futam közben a nagy zajban már nyilván nem, de tudtam, hogy ott van a stábbal együtt, és a futam után mindenkit meg fogok ölelni – idézte fel Shaoang, s az első gratuláció valóban a bátyjától érkezett.

Liu Shaolin Sándor kis híján beesett öccse mellé a jégre örömében (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

További sikeres testvérpárok

Nem Liuék voltak az egyetlen sikeres testvérpár Pekingben. Még a vegyesváltó dobogón is volt másik: az olasz Martina és Arianna Valcepina ezüstérmet ünnepelhettek közösen. A csapatversenyek más sportágakban is lehetőséget nyújtottak hasonlóra: Hanna és Elvira Öberg a svéd női sílövőváltót vezették aranyéremre, ugyanebben a sportágban pedig a norvég Bö fivérek végrehajtották azt, amiben titkon a Liu testvérek is reménykedtek: aranyat nyertek a vegyes- és a férfiváltóval is.

Kettejük közül a fiatalabb, Johannes az egyéni számokban még két arany- és egy bronzérmet tett hozzá a terméshez, ezzel ő lett Peking legeredményesebb versenyzője, kedvence pedig a sprint lehetett, amikor bátyja, Tarjei is ott volt mellette a dobogón. A Pekingben kétszeres bajnok Quentin Fillon Maillet emlékezetes módon meghajolt a norvég testvérpár előtt.

Fillon Maillet és a Bö testvérek (Fotó: AFP/Tobias Schwarz)

– Tarjei miatt vágtam bele a sportágba, miatta ünnepelhetek aranyat. Neki ez az utolsó olimpiája, és nagyon akarta ezt az érmet – foglalta össze Johannes a dupla dobogó után az érzéseit. Bátyja már 2010-ben, Vancouverben aranyérmes volt a norvég váltóval, az egyéni ötkarikás éremre viszont az idei játékokig várnia kellett.

Más szintű szentimentalizmus nyilvánult meg a japán Vatabe fivérek esetében: Akito és Josito az északi összetett váltóban szerzett bronzérmet.

– Télen hónapokat töltünk távol Japántól, a csapat lesz a családunk, ezen belül az, hogy Josito a vér szerinti testvérem, már nem sokat számít – fogalmazott az idősebb Akito, aki az elmúlt három olimpián kivétel nélkül szerzett egyéni érmet, csapatban viszont a pekingi volt számára az első.

Kínosabb volt a távol-keleti ország női gyorskorcsolyacsapatának helyzete:

Takagi Miho két ezüst után az első aranyát nyerhette volna Pekingben, ha nővére, Nana, nem esik el az üldözőverseny utolsó kanyarjában.

Így maradt a közös ezüst. Miho végül 1000 méteren bajnok lett, Nana viszont a tömegrajtos versenyen is elesett, pedig ott is címvédőként állt rajthoz.