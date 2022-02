Az első után elvitte az utolsó előtti aranyat is

Magyar idő szerint 7.30-kor rajtolt volna az utolsó sífutóversenyszám, a szabad stílusú női 30 km. Aki ekkor ébredt fel, hogy megnézze a közvetítést, már csak arról értesült, hogy régen véget ért a viadal… A rossz időjárási viszonyok miatt ugyanis előrehozták a futamot. A hölgyek így a teljes távot teljesítették, megesett tehát az a szégyen a férfiakkal, hogy a női maraton hosszabb volt, mint az övéké, szombaton az urak ugyanis csupán 28,4 km-t futottak.

A végeredményt mindez valószínűleg nem befolyásolta, így is, úgy is Therese Johaug nyert volna. A norvég sportoló már az első kilométereken olyan tempót diktált, hogy csupán három riválisa, az amerikai Jessie Diggins, a svéd Ebba Andersson és a francia Delphine Claudel tudott a nyomában maradni. A négyből a második 7,5 kilométeres kör elején azonban ismét ritmust váltott Johaug, s ekkor őket is leszakította. A 33 éves sífutó végül másfél percnél is nagyobb különbséggel diadalmaskodott Diggins előtt. Andersson és Claudel esetében viszont megbosszulta magát, hogy egy ideig próbálták tartani Johaug tempóját, ugyanis a végére teljesen elkészültek az erejükkel, így a finn Kerttu Niskanené lett a bronzérem.

Johaug szerezte a pekingi olimpia első aranyérmét síatlonban, a mostani olimpián immár a harmadik, pályafutása során pedig a negyedik aranyának örülhetett, ugyanis a 2010-es, vancouveri játékokon a váltó tagjaként is győzött. A phjongcshangi játékokról doppingeset, eltiltás miatt lemaradt.

Sífutás, női szabad stílusú 30 km, olimpiai bajnok:

1. Therese Johaug (Norvégia) 1:24:54.0 óra

2. Jessie Diggins (Egyesült Államok) 1:43.3 perc hátrány

3. Kerttu Niskanen (Finnország) 2:33.3 p h.