JapánvadászgépekKínakonfrontáció

Kritikus szintre jutott a kínai–japán katonai feszültség

Japán hevesen tiltakozott, miután kínai J–15-ös vadászgépek célba vették légiegységüket Okinawa közelében. Ezt a lépés fenyegetésként értékelték, ezért Tokió vadászgépeket riasztott. Peking visszautasította a vádakat. A két ország között hetek óta nő a feszültség, főként a Tajvan körüli helyzet miatt. A konfliktus már a civil életre is hatással van, miután Kína korlátozásokat vezetett be japán termékekkel és kulturális tartalmakkal szemben.

Sebők Barbara
2025. 12. 09. 4:00
Japán riadókészültségbe helyezte és felszállította F-15-ös gépeit Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Japán hevesen tiltakozott a múlt héten történt incidensek miatt, amikor kínai vadászgépek célba vettek japán repülőgépeket az Okinawa déli szigetei közelében. Az incidens tovább fokozta a két ország közötti diplomáciai feszültséget, amely az elmúlt hónapokban a Tajvan körüli geopolitikai helyzet miatt folyamatosan romlik – számolt be róla a BBC.

Japán válasza nem váratott magára
Fotó: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Japán válasza nem váratott magára

A japán védelmi minisztérium szerint a kínai J-15-ös vadászgépek szombaton kétszer vették célba a japán repülőket, először 16:32, majd 18:37 helyi idő szerint. A gépeket Kína Liaoning repülőgép-hordozójáról indították. A japán hatóságok válaszul saját vadászgépeket riasztottak, és hangsúlyozták, hogy a japán légierő „nem követett el semmit, ami provokációnak tekinthető”. Sérülésről vagy kárról nem számoltak be.

Peking viszont azzal vádolta Tokiót, hogy az a kínai erőket „zaklatta” egy előre bejelentett hadgyakorlat során.

 A kínai haditengerészet közleménye szerint: „Japán állítása teljes mértékben ellentétes a tényekkel” és felszólította Tokiót, hogy hagyjon fel a rágalmazással.
A diplomáciai feszültség hátterében Tajvan helyzete áll. Takaichi Sanae japán miniszterelnök korábban jelezte, hogy Tokió katonai lépéseket tehet, ha Peking megtámadná a demokratikusan kormányzott szigetet, amelyet Kína saját területének tekint, és nem zárta ki az erőszak alkalmazását a „újraegyesítéshez”.

Az utóbbi időszakban a két ország retorikája egyre ellenségesebb, és a politikai viták már a polgárok mindennapi életét is befolyásolják. 

A kínai kormány felszólította állampolgárait, hogy kerüljék a Japánba utazást, betiltotta a japán tengeri ételek importját, valamint felfüggesztette a népszerű japán filmek vetítését.
Az Okinawa környéki léggyakorlati incidens két hét azután történt, amikor Japán riasztott repülőgépeket egy gyanús kínai drón megjelenése miatt Yonaguni szigeténél, Tajvan közelében. Tokió tervei szerint rakétákat telepítene a szigetre, ami szintén markáns reakciót váltott ki Pekingből. 

A két ország diplomáciai viszonyának alakulásáról egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk már. A konfliktus jól mutatja, hogy a Japán és Kína közötti katonai és diplomáciai feszültség fokozódik, miközben mindkét fél éberen figyeli a másik mozgását. A helyzet kezelése, a nyílt konfrontáció elkerülése és a diplomáciai csatornák fenntartása kulcsfontosságú a térség stabilitása szempontjából.

Borítókép: Japán riadókészültségbe helyezte és felszállította F-15-ös gépeit (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Halálba küldené az ismert jobboldali újságírót Magyar Péter elvakult, háborúpárti híve

Csépányi Balázs avatarja

Kiderült az igazság.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu