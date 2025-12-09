Kritikus szintre jutott a kínai–japán katonai feszültség

Japán hevesen tiltakozott a múlt héten történt incidensek miatt, amikor kínai vadászgépek célba vettek japán repülőgépeket az Okinawa déli szigetei közelében. Az incidens tovább fokozta a két ország közötti diplomáciai feszültséget, amely az elmúlt hónapokban a Tajvan körüli geopolitikai helyzet miatt folyamatosan romlik – számolt be róla a BBC.

Japán válasza nem váratott magára

A japán védelmi minisztérium szerint a kínai J-15-ös vadászgépek szombaton kétszer vették célba a japán repülőket, először 16:32, majd 18:37 helyi idő szerint. A gépeket Kína Liaoning repülőgép-hordozójáról indították. A japán hatóságok válaszul saját vadászgépeket riasztottak, és hangsúlyozták, hogy a japán légierő „nem követett el semmit, ami provokációnak tekinthető”. Sérülésről vagy kárról nem számoltak be.