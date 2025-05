Ruben Amorim felrobbanhat a dühtől, leléphet a Manchester United legjobbja

Ha nem elég sokkoló a Premier League korábbi királyának, hogy a Liverpool utolérte a 20-szoros győztest az angol bajnoki címek számában, vagy esetleg ránézni a jelenlegi tabellára – amelyen a 15. helyen szerénykedik, szégyenkezik a Manchester United –, akkor itt az újabb csapás. Legalábbis annak előszele. Fabrizio Romano transzferguru szerint távozhat Rúben Amorim kulcsembere, Bruno Fernandes, a Manchester United portugál középpályását a szaúdi ligába csábítaná az al-Hilal.

Manchesterben ünnepelt sztár, a szaúdi ligában is az lehetne Bruno Fernandes (jobbról a második)

Fotó: AFP

Merész feltételezés Bruno Fernandes jövőjéről

Az évek óta nyilvánvaló, hogy napjaink legjobb futballistáinak nem az az álma, hogy az álmok színpadának titulált Old Traffordon játszanak a Vörös Ördögök mezében. Még ennél is fenyegetőbb, hogy a megmaradt értékeit is elveszítheti a patinás klub.

A legfrissebb híresztelés szerint ugyanis a nyáron távozhat Bruno Fernandes.

Legalábbis Fabrizio Romano szerint van esély rá. A világhírű transzferguru úgy értesült, hogy a szaúdi al-Hilal FC szemet vetett a portugál válogatott támadó középpályásra, akit szeretne a soraiban tudni. Romano ugyanakkor hangsúlyozza: nem történt hivatalos megkeresés, a dúsgazdag arab klub még nem tett ajánlatot, nem vette fel a kapcsolatot a Uniteddel. Azért lehet az a pénz…