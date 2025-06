De mi köze a strandnak az agyevő amőbához?

Az agyevő amőba, avagy, a hivatalos nevén a Naegleria fowleri egy egysejtű élőlény, amely csak mikroszkóppal látható. Gyakran előfordul édesvizekben és talajban, és a 25 és 40 Celsius-fok közötti melegebb édesvizekben érzi jól magát, sós vízben azonban nem él meg. A megfelelően klórozott édesvízben sem marad meg, igaz ez a csap- és fürdővízre is, amelyet fertőtlenítenek és tesztelnek is, hogy minden kórokozó, így az agyevő amőba se éljen túl – írja cikkében a The Conversation.

Bár a fertőzések nagyon ritkák, halálosan súlyosak. A fertőzést csak alig néhány ember élte túl.

Az Amerikai Egyesült Államokban több esetet regisztráltak, mint bármely más országban. Az Egyesült Államok Betegség-ellenőrzési és -megelőzési Központja szerint a jelentett 164 esetből – 1962 és 2023 között – csak négy ember élte túl.