Fehérlófia mese mint vándormotívum a sztyeppei népeknél

Az, hogy a Fehérlófia mesénk más sztyeppei népeknél is megtalálható, ez is a magyarok erős sztyeppei kötődését bizonyítja.

Fehérlófia. Forrás: Jankovics Marcell

Ötven változatban ismeretes a mese

A mese legelterjedtebb változatának rövid tartalma: Fehérlófia édesanyja egy ló. A ló a pusztai lovasok legfontosabb szimbóluma, a táltos paripa alakjában összekötő égi és földi világ között.. Édesanyja hétéves koráig szoptatta Fehérlófiát. Ekkor megkérte, hogy húzza le egy fa kérgét. Ez annak volt a próbája, hogy elég erős-e már. Ekkor Fehérlófiának nem sikerül lehúzni a kérget, ezért az édesanyja még hét évig szoptatta. Amikor ez az idő is letelt, és újra megpróbálta lehúzni a kérget, akkor sikerült is neki.

Az édesanyja ekkor elengedi a fiát, és meghal. Ugyanis ekkor már alkalmas önálló életre a gyermeke, az anya pedig beteljesítette földi küldetését.

Fehérlófia ekkor vándorútra indul. Egy erdőbe ér, ahol megismeri Fanyüvőt, Kőmorzsolót és Vasgyúrót. Mind a hármukat legyőzi. Ők szimbolizálják a fontos képességeket, növekvő sorrendben. Együtt vándoroltak tovább. Építettek egy kunyhót. Otthon hagyták Fanyűvőt, és a többiek vadászni indultak.

Fanyűvőnél megjelent az ördög, a Hétszűnyű Kapanyányi Monyók képében.

Azt mondta, adja oda neki a kását, mert ha nem adja, a hátán eszi meg. Odaadta neki Fanyűvő, a többieknek pedig nem merte elmondani, mi történt.

Fehérlófia. Forrás: NFI

Másnap Kőmorzsolóval történ meg ugyanez, harmadnap Vasgyúróval. A negyedik napon Fehérlófia legyőzte: a szakállánál fogva egy fához kötözte. Koponyányi Monyók eltűnt aztán a fával együtt.

Hét nap, hét éjjel követték a nyomát, amikor leértek egy fekete lyukhoz, ami az alvilág kapuja volt. Bár mindannyian leszálltak, egyedül Fehérlófia volt olyan bátor, hogy ottmaradt, és körülnézett. Meg is találta az ördögöt.

Fehérlófia a rézerdőben megküzdött mind a három királylányt védő sárkánnyal. Elmentek a kijárathoz, és a három királylányt Fehérlófia felküldte kosárban, abban bízva, hogy a kosarat visszaküldik neki, amikor felértek, de ez nem történt meg, otthagyták őt. Várakozva az alvilágban három griff-fiókát mentett meg úgy, hogy betakarta a kabátjával őket az esőben. Mikor visszaért az anyjuk, azt mondta, kívánhat egyet. Ő azt kívánta, hogy vigye őt fel az alvilágból.

Fel is vitte, de közben elfogyott az ennivaló, és a griffmadár követelte azt, végül Fehérlófia a testrészeit, kezét-lábát adta neki. Mikor felértek, Fehérlófia nem tudott mozogni, de a griff adott neki egy csodás italt (bort), amitől mindene visszanőtt, és új erőre kapott.

Leszámolt cserbenhagyóival, elvette a legkisebb királylányt, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak.