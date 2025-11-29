MI segítségével írták le a HUN-REN kutatói, hogyan lát az agyunk

A HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatói eredményeiket a Nature Communications folyóiratban tették közzé.

Neurális kód: az idegsejtek rövid elektromos impulzusok segítségével kommunikálnak egymással és az izmainkkal. Az idegsejtek közötti kommunikáció nyelve a neurális kód: ez biztosít információt a környezetben zajló folyamatokról és arról, miképpen reagáljunk ezekre.

Mély diszkriminatív modellek: ezek az MI-eszközök a mélytanuló rendszerek közé tartoznak, melyek külső tanítóingerek hatására tudják minél hatékonyabban megkülönböztetni a különböző kategóriájú inputokat (például képeket) és hatékonyan ismerik fel a hasonlóságot az azonos kategóriájú inputok között (pl. telefonos arcfelismerés).

Mély generatív modellek: ezek az MI-rendszerek abban különböznek a diszkriminatív modellektől, hogy nem igényelnek külső tanítóingereket a tanuláshoz, ehelyett ezek az MI-eszközök magukat tanítják. A nagy nyelvi modellek és képgeneráló modellek (ChatGPT, Dall-E, Midjourney) egyaránt a generatív modellek közé tartoznak.

Agyunk kétirányú kapcsolatokkal sűrűn összekötött területek hálózata, ahol az ellentétes irányú kapcsolatok jellege és szerepe még messze nem tisztázott. Amikor valamit meglátunk, az agyunk több szinten dolgozza fel az információt: az egyszerű formáktól a bonyolultabb fogalmakig. Az MI eddigi képfelismerő rendszerei, amelyek például felismernek egy kutyát a telefonunk fotóján, egyirányú feldolgozással működnek: az információ csak „alulról felfelé” halad.

Az agyunk viszont két irányban dolgozik:

nemcsak az alakítja az idegsejtek válaszát a feldolgozás adott szintjén, hogy a korábbi szintek mire jutottak, hanem az is, mi fog történni a következő feldolgozási szinten.

Ez azt jelenti, hogy az agy mindig figyelembe veszi a környezetet és a kontextust is: nemcsak azt, hogy mit látunk, hanem azt is, mit jelent az, amit látunk (a meglátott kutya barát vagy ellenség, közelít vagy távolodik). Ennek a következménye pedig drámai: a neurális kódot nemcsak az határozza meg, ami a feldolgozásban az adott feldolgozási szint előtt történt, hanem az is, ami a feldolgozás következő lépéseiben történik.