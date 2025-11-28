Gyalogolt 100 kilométert, azután interjút adott a kínai robot – elhiszi?

A Global Times hírportál beszámolója szerint a kínai autonóm robot egy napon át kutyagolt a Csiangszu tartományban található Csinji-tótól Sanghaj történelmi vízparti negyedéig. Az AgiBot A2-es robotja a 24 órás túra alatt egyszer sem kapcsolt ki, állítólag még azalatt is megszakítás nélkül működött, míg az akkumulátorait cserélték.

Ezzel a teljesítménnyel bekerült a humanoid robot által megtett leghosszabb utazás kategóriában a Guinness-rekordok könyvébe. Ezzel a második helyre utasította a Pekingi Humanoid Robot Innovációs Központ által épített Tiangong Ultra robotját, amelyik még áprilisban 2 óra 40 perc alatt teljesítette a 21 kilométeres félmaratont.

„Sok ember számára roppant nehéz feladat lenne egyvégtében eljutni Csiangszuból Sanghajba, a robotunk megcsinálta” – mondta Wang Chuang, az AgiBot alelnöke a Global Timesnak.

Az AgiBot szerint az 500 wattos, üzem közben cserélhető, moduláris akkuval működő A2-es hosszú útja során betartott minden közlekedési szabályt, zökkenőmentesen haladt éjjel és nappal különféle felületeken, aszfalton, autóúton, csempézett burkolatokon és hidakon.

A humanoidot kettős GPS-modullal, LiDAR-ral és infravörös mélységérzékelőkkel szerelik, ezért képes összetett helyzetekben is helytállni. Mikor megérkezett Sanghajba, rövid interjút adott a Xinhua újságíróinak. Az utazást „gépi életének felejthetetlen élményeként” jellemezte, és viccesen hozzátette, hogy „talán új cipőre lesz szüksége”.

Az örök kételkedők persze felemlegetik, hogy a fejlesztők szeretnek nagyot mondani, mikor robotjuk autonómiájáról van szó. A Gizmodo Elon Musk Optimus humanoidját emlegeti, amit sokkal önállóbbnak próbáltak bemutatni, mint amilyen volt valójában.

A 2024-es Los Angeles-i nagy Cybercab rendezvényén lebuktak a sört „autonóm módon” töltögető Optimus robotokkal, amiket igazából távirányítással működtettek. Egy másik videón úgy látszott, Optimus inget hajtogat, ami csakugyan rendkívül bonyolult, finom mozgást igényló feladat egy robot számára. Aztán észrevették, valójában távirányítással irányította valaki a képernyőn kívülről: az illető keze belelógott a képbe, úgy derült ki a turpisság.