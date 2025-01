A német sajtó leborul a magyar futballista előtt, akit sztárnak is neveznek

Mint ismert, a magyar futball egyik legnagyobb vidéki fellegvárának számító Szombathely patinás csapata, a Haladás a megszűnés szélére került. December 31-ig rendezni kellett az 55 millió forintos adótartozást , hogy az újonnan alakuló kft. átvehesse a jelenleg az NB III-ban szereplő labdarúgó-együttest, amely így megmenekülhet, és tiszta lappal kezdheti meg önmaga újraszervezését. Ahhoz, hogy a szurkolók utolsó szalmaszálat jelentő adománygyűjtése sikerrel járt, óriási összefogásra volt szükség a Haladást szerető emberek részéről, és kellett hozzá a szombathelyi születésű Schäfer András nagylelkű, két részletben leadott, összesen mintegy 15 millió forintos adománya is.

Schäfer András nagyot nőtt a németek szemében is. Fotó: DPA/Picture Alliance

A Bundesligában a 12. helyen álló Union Berlin magyar válogatott középpályásának tettéről Németországban is beszámoltak a legnagyobb futballal foglalkozó médiumok. „Nagylelkű adomány: az Unionban játszó Schäfer megmentette a nevelőegyesületét” – címmel írta meg a sztorit a Kicker, amely azontúl, hogy méltatta a magyar játékost, azt is megemlítette, hogy a Haladás indította el két korábbi Bundesliga-játékos, Király Gábor, illetve az osztrák válogatottban kikötő Garics György karrierjét is.

„A Bundesliga sztárja megmentett egy futballcsapatot” – írja a Bild, amely óriási adománynak nevezi Schäfer segítségnyújtását. A lap azt is megjegyzi, hogy a szombathelyi szurkolók szektort nevezhetnek el a válogatott játékosról a Haladás stadionjában.

A német Sky Sports azt írja, hogy mintegy negyvenezer eurós adományt adott szülővárosa csapatának a megmentésére Schäfer, és azt is megemlíti, hogy a klub egy olyan képpel mondott köszönetet, amelyen a játékos gyerekként szerepel a csapat utánpótlásában.

Az országos sajtó mellett a berlini lapok is foglalkoztak Schäfer hőstettével, a Berliner Zeitung a korábbi Hertha-kapus, Király Gábor nevéhez köti a Haladást, amelyet most a másik helyi csapat, az Union magyar futballistája segített ki a bajban.

Schäfer András segítsége után az MLSZ kezében a Haladás jövője

A Haladás időközben rendezte az adótartozását, és megkapta a nullás adóigazolást, ami után az újonnan alakult Haladás 1919 Labdarúgó Kft. benyújtotta a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) felé az NB III-as együttes átvételéhez és versenyeztetéséhez szükséges dokumentumokat. Ha ezt jóváhagyják, tiszta lappal kezdhet új életet a szombathelyi futballcsapat.