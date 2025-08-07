Amerikai–szerb tárgyalás: stratégiai párbeszéd kezdődik

Az amerikai–szerb kétoldalú kapcsolatok erősítéséről tárgyalt szerdán Washingtonban Marco Rubio amerikai és Marko Gyurics szerb külügyminiszter – közölte az amerikai külügyminisztérium.

Marco Rubio közösségi oldalán azt írta, megegyezés született arról, hogy még idén amerikai–szerb stratégiai párbeszéd kezdődik.

Elkötelezettek vagyunk egy kölcsönösen előnyös kapcsolat mellett Szerbiával, ami mindkét ország állampolgárai számára eredményeket hoz, és mindkét fél érdekeit szolgálja

– fogalmazott az amerikai külügyminiszter.

Borítókép: Marco Rubio amerikai és Marko Gyurics szerb külügyminiszter (Forrás: X)