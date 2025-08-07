szúnyogEurópachikungunyavírus

Szerveket károsító vírus terjed a kedvelt európai nyaralóhelyeken

Szakértők figyelmeztetnek: a népszerű nyaralóhelyeken gyorsan terjed a chikungunya-vírus, amely súlyos fájdalmat és szervkárosodást is okozhat. A vírus eddig 250 000 embert fertőzött meg világszerte, és 90 haláleset is történt. A WHO és több európai egészségügyi szervezet sürgős intézkedéseket sürget. Bár a vírus ritkán halálos, a fertőzés hónapokig tartó ízületi gyulladáshoz vezethet és a terhes nőknek is veszélyben lehetnek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 6:19
Szúnyogcsípés okozhat hónapokig tartó fájdalmat
Szúnyogcsípés okozhat hónapokig tartó fájdalmat Fotó: Wikimedia Commons
Az elmúlt hónapban a WHO sürgős cselekvésre szólított fel, mivel világszerte robbanásszerűen megugrott a chikungunya-vírusfertőzések száma. Kínai hatóságok 10 000 esetet jelentettek, ebből 7000-et a déli Foshan városában, Kuangtung tartományban. 2025 elejétől kezdve járványokat jelentettek az Indiai-óceán szigetein, köztük Réunion, Mayotte és Mauritius területén – amelyek népszerű nyaralási célpontok. Július elején írtunk róla, hogy a chikungunya-láz Franciaországban ütötte fel a fejét.

Fotó: MATHIEU THOMASSET / Hans Lucas

Világszerte eddig 250 000 esetet és 90 halálesetet regisztráltak 16 országban az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szerint. A vírus Dél-Európa egyes részein is előfordulhat.

Aggasztónak tűnik a helyzet, de a szakértők szerint szerencsére nem valószínű, hogy ez lesz a következő világjárvány. 

Will Irving virológus professzor elmondta: 

A világon korábban is voltak legalább ekkora, ha nem nagyobb kitörések. A klímaváltozás miatt a szúnyogok terjednek, és már vannak jelentések arról, hogy megjelentek Európa egyes részein (Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban).

A chikungunya-vírus terjedése

A vírust fertőzött szúnyog csípése terjeszti, de emberről emberre nem adható át. Több szakértő is megosztott óvintézkedéseket, amelyeket a napfényes európai strandokra utazók tehetnek a fertőzés megelőzése érdekében. Paul Hunter orvosprofesszor, a Kelet-Angliai Egyetem munkatársa azt tanácsolta az utazóknak, hogy viseljenek bő, hosszú ujjú ruhát, amely elfedi a karjukat és lábukat. Hozzátette: 

Ideális esetben világos színű legyen, hogy lássuk, ha szúnyog szállt ránk.

Különösen fontosnak tartotta figyelmeztetni a várandós nőket, hogy a terhesség késői szakaszában ne utazzanak ilyen helyekre, mivel ha a terhesség kései szakaszában fertőződik meg valaki, az veszélyt jelenthet a magzatra. Irving professzor szerint a legveszélyeztetettebbek az immunhiányos betegek, a kisgyermekek, az idősek és a krónikus betegséggel élők – számolt be róla a Daily Mail.

Borítókép: Szúnyogcsípés okozhat hónapokig tartó fájdalmat (Fotó: WIKI)

