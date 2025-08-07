Az elmúlt hónapban a WHO sürgős cselekvésre szólított fel, mivel világszerte robbanásszerűen megugrott a chikungunya-vírusfertőzések száma. Kínai hatóságok 10 000 esetet jelentettek, ebből 7000-et a déli Foshan városában, Kuangtung tartományban. 2025 elejétől kezdve járványokat jelentettek az Indiai-óceán szigetein, köztük Réunion, Mayotte és Mauritius területén – amelyek népszerű nyaralási célpontok. Július elején írtunk róla, hogy a chikungunya-láz Franciaországban ütötte fel a fejét.

Szerveket károsító vírus terjed a kedvelt európai nyaralóhelyeken

Fotó: MATHIEU THOMASSET / Hans Lucas

Világszerte eddig 250 000 esetet és 90 halálesetet regisztráltak 16 országban az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szerint. A vírus Dél-Európa egyes részein is előfordulhat.