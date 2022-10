Szúnyogok is felelősek a betegségek terjedéséért

Ismét terjed a kolera Haitin – október eleje óta legalább 16 ember halálát okozta. A járvány a főváros, Port-au-Prince egyik szegénynegyedében tört ki, de az ENSZ arra figyelmeztet, hogy a fővároson kívül is megjelent. A kolera rendkívül gyorsan terjed, főleg úgy, hogy Haitin nincs elegendő tiszta víz, és az orvosi ellátás sem megfelelő. (A karibi szigetországban tíz éve tízezren haltak bele a betegségbe.) A kolera – baktérium okozta fertőzés – fertőzött élelmiszer vagy víz fogyasztásával terjed, és súlyos hasmenéssel jár. Bár a fertőzöttek többségének enyhék a tünetei, vagy tünetmentesek, a betegség megfelelő kezelés nélkül akár órák alatt halálos kimenetelű lehet. Védőoltás létezik a kór ellen, de nem nyújt teljes biztonságot. A kolerás beteg kórházi ápolást igényel. Európára és így Magyarországra sem jellemző a betegség behurcolása – ami nem mindig volt így.

A legveszélyesebb állat

A kolera a XIX. században öt hullámban érte el a Kárpát-medencét. Az első, az 1831-es volt a legszörnyűbb. A kórokozó százezreket vitt el, köztük Kazinczy Ferencet. A következő nagy járvány 1848–49-ben jött, és több áldozata volt, mint a szabadságharcnak. Az utolsó 1873 szeptemberének közepén szedte áldozatait. A kolera később is többször megjelent, ám a higiéniai viszonyok javulásával egyre kevesebb lett az áldozat. Az összesítések alapján a Magyar Királyság több mint egymillió embert vesztett a XIX. században e kór miatt.

Egyre több a kolerás Szíria északnyugati menekülttáboraiban a szennyezett víz miatt. Fotó: Getty Images

Sir Ronald Ross brit gyarmati orvos igazolta elsőként, hogy a maláriát csípőszúnyogok által terjesztett egysejtű kórokozók terjesztik. (Ezért a felfedezésért Ronald Ross 1902-ben orvosi Nobel-díjat kapott.) Még napjainkban is évente közel egymillió ember haláláért felelősek ezek az egysejtűek, ezért a csípőszúnyogokat tartják a legveszélyesebb állatnak a Földön. Hazánkban is a malária miatt kezdtek el komolyan foglalkozni a moszkitókkal az 1930-as évektől. Az 1960-as évek elejétől az ország maláriamentes, azóta csupán külföldön fertőződött betegeket regisztráltak. Jelen van-e még a malária Magyarországon? A válasz: igen, de nem úgy és nem az – olvasható az mttmuzeum.blog.hu-n. Az emberre is veszélyes maláriafajokat sikerült kiszorítani hazánkból, ám a madarakat fertőző fajok ma is itt vannak.

Az őshonos szúnyogok mellett – a klímaváltozás hatására – inváziós fajok is megjelennek.

Az emberre veszélyes kórokozókat, vírusokat is terjesztő, inváziós csípőszúnyogfajok hazai terjedésének felmérésére indult program az ázsiai tigrisszúnyogra, az ázsiai bozótszúnyogra és a koreai szúnyogra összpontosít. Ezek olyan kórokozókat terjeszthetnek, amelyeket a hazai csípőszúnyogfajok nem hordoznak. (A tavaly vizsgált 1160 szúnyog közül 407 volt ázsiai tigris-, 86 ázsiai bozót- és 54 koreai szúnyog.)

Az ázsiai tigrisszúnyog aktívan csípi az embert és az állatokat, falánkságának jelentős szerepe lehet az állatról emberre átvitt kórokozók terjesztésében. Laboratóriumban eddig 22-féle vírust izoláltak ebből a fajból. Ezek közül humán egészségügyi szempontból a legjelentősebbek a dengue vagy más néven csonttörő láz, a sárgalázvírus, a nyugat-nílusi vírus, valamint a japán encephalitisvírus. A 2006–2007-es olaszországi chikungunya-járvány során az ázsiai tigrisszúnyogot jelölték meg a járvány egyik terjesztőjeként. Ez a faj a potenciális terjesztője a Zika-vírusnak is, ugyanakkor nemcsak vírusok, hanem fonálférgek hordozójaként is ismert, így terjeszti a kutyáknál és macskáknál jelentkező szív- és bőrférgességet. A japán bozótszúnyog a nyugat-nílusi vírus terjesztésére képes, amellyel Amerikában járványt is okozott. A laboratóriumi tesztek során kiderült, hogy az állat képes átadni a japán encephalitis vírusát, a chikungunyavírust, a sárgaláz vírusát és a dengue vírusát is. A koreai szúnyog betegségek terjesztésében betöltött szerepe még nem teljesen tisztázott. Eredeti elterjedési területén, Ázsiában potenciális terjesztője a japán encephalitis, az agyvelőgyulladást okozó vírusnak, valamint az elefantiázis (nyirokerek elzáródása) nevű betegséget okozó parazita fonálféregnek, amely kórokozóktól Európában egyelőre nem kell tartanunk.

A tbc vagy tuberculosis (gümőkor, tüdőbaj) baktérium által okozott megbetegedés, amely halálos is lehet. Magyarországon évi néhány száz esettel van jelen. A tbc ősidők óta ismert, a történelem során az egyik legtöbb halálesetet okozó betegség.

Magyarországon a XX. század elején a népesség nyolcvan százaléka fertőzött volt, a halálesetek negyede a tbc miatt következett be, ezért Morbus hungaricusnak (magyar betegségnek) is nevezték. A tbc ma már inkább a fejlődő országokra jellemző, azonban az utazás, a migráció miatt a fejlett országokban is újra támad. 2020-ban 9,9 millió ember fertőződött meg, és 1,5 millióan veszítették életüket a betegség következtében (95 százalékuk fejlődő országbeli).