Zsarolás, lázadás, lámpavas: a baloldal szerint elég a demokráciából

Több baloldali politikus és közéleti szereplő az utóbbi években nyíltan beszélt a jogállami keretek felfüggesztéséről, utcai nyomásgyakorlásról, sőt fizikai erőszak szükségességéről is. Az Origó most összegyűjtötte a legismertebb eseteket – Fleck Zoltántól Fekete-Győr Andráson át, egészen Gyurcsány Ferencig.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 6:51
Nem ritka, hogy az ellenzék, a balliberális oldal politikusai, közéleti szereplői valamilyen módon erőszakra, utcai megmozdulásra szólítanak fel. Az Origó összegyűjtötte azokat a baloldali politikusokat, megmondóembereketet, akik az elmúlt években nyíltan beszéltek ezek szükségességéről.

 

Fleck Zoltán, Bárándy Péter, Magyar György, Vörös Imre

A portál a listát Fleck Zoltánnal kezdi, akinek erőszakos felforgató tevékenysége nem akkor kezdődött, amikor Magyar Péter pártjának egyik rendezvényén a minap úgy fogalmazott: „forradalomra van szükség, nem kormányváltásra”, illetve „akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolni a köztársasági elnökre a kormányalakítás érdekében”.

Fleck Zoltán szerint forradalomra van szükség. Fotó: Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

A jogtudós és baloldali társai, Bárándy Péter szocialista volt igazságügyi miniszter, Magyar György ügyvéd és Vörös Imre volt alkotmánybíró már korábban is értekeztek arról, hogy hogy 

a jogállamiság „ideiglenes” kiiktatása egy bizonyos cél érdekében megengedhető politikai eszköz. 

Ha valaki annak idején esetleg értetlenkedett amiatt, hogy elmaradt a jogi felelősségre vonás, most elégtételt kaphat, ugyanis Flecket a köztársasági elnök (a köztársasági elnöki intézmény) fenyegetése miatt a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke, Lánczi Tamás feljelentette. Erről szóló Facebook-posztjában az elnök azt írja: Fleck Zoltán az alkotmányos rendet veszélyeztette. 

Fleck és jogásztársainak mesterkedése illeszkedett a 2022-es választások előtti felforgató balliberális kampányba, amelyet már ismerünk, és amit külföldről vezényeltek le, ahogyan arról a XXI. Százas Intézet a kutatásában is beszámolt. 

Azt írták: miközben a baloldal erőszakos és antidemokratikus eszközökkel igyekszik megbuktatni a kormányt, addig felelőtlen politikájuk társadalmi instabilitást okoz, ami polgárháborús helyzethez vezethet – függetlenül a 2022-es választások kimenetelétől.

 

Momentumos mozgalmárnevelde

A politikai csődtömeg Momentum képviselői felforgatásban mindig jók voltak. A ’18-as választásokat követő tüntetésekhez kapcsolódva terjeszteni kezdték a Mozgalmárok Kézikönyvét, és már a bevezetőben sem titkolták a célt: 

ennek a rendszernek a sorsa nem a Parlamentben fog eldőlni, hanem az utcán.

 A parlamentbe jutás számukra persze nyilván nem lehetett opció az Origó cikke szerint.

 

Fegyőr is tüntetéseken érezte jól magát

A bukott Momentum bukott pártelnöke, Fekete-Győr András először példátlanul agresszív módon betört az Origó szerkesztőségébe és ott fenyegetően lépett fel a munkatársakkal szemben, majd a köztelevízió újságíróinak megtámadása után úgy fogalmazott

mindenki azt kapja, amit megérdemel.

Egy 2018. decemberi ellenzéki megmozduláson aztán Fekete-Győr az Országházat védő, erőszaktól tartózkodó rendőrökre füstgránátot dobott. A békésnek hirdetett tiltakozáson elszabadultak az indulatok, a tömeg petárdákkal és üvegekkel is dobálta a rendvédelmiseket. 

Ez idő tájt nagyon nyeregben érezte magát a momentumos felforgató: Orbán Viktor „rettenetesen nagy pofájáról” beszélt és arról, hogy viszket a tömeg tenyere.

 

Szarvas Koppány Bendegúz és a lámpavas

A DK-ból a Momentumba farolt Szarvas Koppány Bendegúz is részt vett a fent idézett erőszakos cselekményekben. De sokak felháborodását kiváltotta az is, amikor a legnehezebb Covid-időkben kritizálta a kormányzat járványkezelését és egy bejegyzésében azt írta

megdolgoznak a fiúk a lámpavasért.

Később egyetértett egy kommentelővel, aki azt írta: „vagy folyjon vér, égjen kuka, törjön be szélvédő, robbanjon pártház, vagy maradj otthon…”. Szarvas Koppány Bendegúz erre annyit válaszolt: „ez legalább egy alternatíva”.

 

Gyurcsány: Nem szabad megtorpanni

Gyurcsány Ferencnek szinte mindegy, hogy a barikádnak melyik oldalán áll: kormányzása idején, 2006-ban a kormánya ellen szerveződött békés demonstrációkat szétverette, a magyar történelemben szinte példátlan agresszióval. De ellenzékben is az erőszak pártján állt. A 2018-as tüntetésekkel kapcsolatban azt mondta, hogy az ellenállás „kibontakozott”, és „nem szabad megtorpanni”. Mármint az utcai erőszakban…

Rövid idővel később egy értekezésében már lázadásra buzdította az embereket. 

„A parlamenti ellenzéknek a Parlamenten kívüli ellenzék civil aktivistáival, szervezeteivel, mozgalmaival utcára kell hívni az embereket és az ellenállásból közösen kell lázadást formálni. A lázadás akkor lehet eredményes, ha az kiterjedt, tömeges és tartós”

– írta.

Borítókép: Fekete-Győr András a Parlament előtti tüntetésen (Fotó: Magyar Nemzet)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bánó Attila
idezojelekOrbán Viktor

Az AfD vezetője szerint Magyarország a reménysugár

Hazánk óriási ellenszélben igyekszik megőrizni az elért eredményeket.

