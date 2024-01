Az állt Babos Tímea útjába, aki korábban trófeákhoz segítette őt

és Bondár Anna duóját a hatos pálya első mérkőzésére írták ki, a háló túloldalán pedig egy régi ismerős állt: a Babossal párosban két WTA-világbajnokságot és négy Grand Slam-tornát nyerő Kristina Mladenovic, valamint a szintén francia Caroline Garcia. A magyarok jól kezdtek, 3:0-ra elhúztak, onnan azonban a rivális két egymást követő brékkel fordított, és 6:4-re megnyerte az első játszmát. A folytatásban már nagyobb volt a különbség a párosok között, amíg a franciák mindkét bréklabdájukat kihasználták, addig a magyarok még csak lehetőségig sem jutottak, hogy fogadóként játékot nyerjenek, így nyolcvan perc után véget is ért a mérkőzés.

A magyar nők után magyar férfiak érkeztek a hatos pályára, ugyanis és Marozsán Fábián ugyanott szállt szembe a cseh Tomás Macháccsal és a kínai Csang Cse-csennel. A magyar duó, amely kvóta esetén a párizsi olimpián is indulna, közel járt a szettnyeréshez, mert 5:4-nél fogadóként két játszmalabdája is volt, amelyeket azonban nem tudott kihasználni. A rövidítésben aztán az ellenfél akarata érvényesült, amely így előnybe került. A folytatásban 4:3-ig továbbra is fej fej mellett haladtak a felek, akkor a mérkőzésen először a magyarok vesztették el a szervajátékukat, ez pedig végzetesnek bizonyult, így az ellenfél 75 perc alatt diadalmaskodott.

Babos Tímea a nap folyamán még vegyes párosban is szerepelt volna Melbourne-ben, azonban indiai partnere, a 43 éves Rohan Bopanna kérésére végül visszaléptek. Egyéniben már korábban véget ért a magyarok számára az Australian Open.



Női páros, 2. forduló (a 16 közé jutásért):

Caroline Garcia, Kristina Mladenovic (francia)–Babos Tímea, Bondár Anna 6:4, 6:2

férfi páros, 2. forduló (a 16 közé jutásért):

Tomás Machác, Csang Cse-csen (cseh, kínai)–Fucsovics Márton, Marozsán Fábián 7:6 (7-2), 6:3

Borítókép: Babos Tímea a 2021-es Australian Openen (Fotó: MTI/EPA/Jason O’Brien)