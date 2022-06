Két napja elhunyt nagymamájának ajánlotta élete sikerét

A múlt heti győzelme alapján akár Boulter is lehetett volna az esélyes, de tudjuk: a Grand Slam-tornákon elért sikerek sokkal többet érnek, mint a WTA 250-es viadalon elért meglepetések.

A tavalyi wimbledoni döntős Plísková, aki év eleji sérülése után még nem tudta visszanyerni csúcsformáját, ezúttal meg is nyerte az első játszmát a hazaiak reménysége ellen, a másodikban pedig a tie breakben a továbbjutásért játszhatott.

Boulter azonban a nehéz helyzetből megfordította a találkozót, és életében először a harmadik fordulóba jutott egy Grand Slam-viadalon, ráadásul éppen a hazai versenyén, a nehéz napokat megélő családtagjai szeme láttára.

A nagymamám két napja hunyt el. Neki szeretném ajánlani ezt a győzelmet

– mondta a brit lány élete sikere után, teljesen érthető módon a könnyeivel küszködve. Boulter már korábban is nyilatkozta, hogy sok támogatást kapott a karrierje során a nagyszüleitől, és most azt is elárulta, hogy a nagymamája nagy rajongója volt a wimbledoni tornának.

Boulter a harmadik fordulóban Harmony Tan ellen játszik, aki Serena Williams után Sara Sorribes Tormót is legyőzte.

A centerpálya másik továbbjutója Rafael Nadal volt. A spanyol továbbra is veretlen idén Grand Slam-tornán, bár az első fordulóhoz hasonlóan ezúttal is akadt váratlan nehézsége. A litván Ricardas Berankis elvett tőle egy játszmát, majd a negyedik szettet megszakította az eső.

A pálya letakarása és befedése miatti majdnem egyórás kényszerszünet után azonban Nadal befejezte a találkozót, és bejutott a harmadik fordulóba.

Rafael Nadal továbbjutott. Fotó: AFP/Glyn Kirk

Nadalhoz hasonlóan meglepetésre veszített játszmát a női világelső, Iga Swiatek is, de végül folytatta győzelmi sorozatát a holland Lesley Pattinama Kerkhove ellen, így immár harminchét mérkőzés óta nem talált legyőzőre a lengyel.

Búcsúzott viszont a férfiak mezőnyében a tavalyi elődöntős, Denis Shapovalov, így a 2021-es torna negyeddöntősei közül már csak a címvédő Novak Djokovics van versenyben. Karen Hacsanov az oroszok kitiltása, Roger Federer sérülés, Matteo Berrettini fertőzés miatt nem is indult, Félix Auger-Aliassime, Hubert Hurkacz és Fucsovics Márton pedig már az első fordulóban kiesett.

A magyar játékosok közül Udvardy Panna és Bondár Anna számára párosban is véget ért a wimbledoni torna, Gálfi Dalma viszont még versenyben van, az este eleredt eső miatt pénteken folytathatja páros meccsét.