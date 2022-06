Serena Williams ígéretének biztosan örülnek Amerikában

A győztes boldogan értékelt élete legnagyobb győzelme után. Serena egy szupersztár. Amikor megláttam a wimbledoni sorsolást, arra gondoltam, hogy Úristen, tényleg Serenával fogok játszani. Boldog leszek, ha valahogy összekaparok egy-két játékot – mondta a 7:5, 1:6, 7:6-os győzelme után a 24 éves francia, aki a korábbi wimbledoni döntős, Natalie Tauziat irányításával készül. 1998-ban jutott el a fináléba Tauziat, abban az évben játszott először a füves pályán tornán az akkor 16 éves Serena Williams, és menetelt egészen a harmadik fordulóig. Tan az idő tájt kilenc hónapos kisbaba volt. Belegondolni is bizarr.

Az élete meccsét játszó Tan bravúros ütését még Serena is megtapsolta:

Huszonnégy évvel később Tan legyőzte Serenát. A vesztes a meccshiánnyal magyarázta a vereséget. Ha hétről hétre vagy akár háromhetente játszottam volna Wimbledon előtt, akkor bizonyos helyzeteket könnyebben meg tudtam volna oldani. Ezzel együtt úgy éreztem, hogy nem ment rosszul a játék, ugyanakkor lehet, hogy néhány kulcsfontosságú pontot másképp, sokkal határozottabban játszottam volna – mondta a kedd esti meccse után a legyőzött.

Az újságírók többsége arra volt leginkább kíváncsi, látjuk-e még valaha Wimbledonban az amerikai legendát, vagy az idei volt az utolsó fellépése a füves pályás szentélyben. És persze szóba jött az augusztus 27-én rajtoló US Open is. – Wimbledon? Ez egy olyan kérdés, amire nem tudok válaszolni. Nem tudom. Ki tudja? Ki tudja, hol fogok felbukkanni jövőre? Most arra koncentrálok, hogy belejöjjek a játékba, aztán majd meglátom, mit érzek. A US Open más: ott, otthon nyertem életem első Grand Slam-versenyét, és az első mindig különleges. Motivált vagyok, meg akarom magam mutatni New Yorkban – mondta Serena Williams.

