A Barcelona és a PSG is megtizedelve várja a BL csúcsrangadóját + videó

Aki látta, sohasem felejti el, hogy 2017. március március 8-án a sorozat nyolcaddöntőjében a Barcelona 4-0-s hátrányban fogadta a Paris Saint-Germaint, és minden idők legnagyobb fordításaként 6-1-re nyerni tudott és ezzel tovább is jutott. Azóta a két csapat találkozott már egymással, a legutóbb másfél éve a franciák 4-1-re nyertek Barcelonában, miután Párizsban 3-2-re kikaptak, és akkor így a PSG lépett tovább, ám a két fél nevének a hallatán mindenkinek a 2017-es párharc ugrik be elsőként.

Désiré Doué és Ousmane Dembélé sem léphet pályára a Barcelona ellen a Bajnokok Ligája csúcsrangadóján Fotó: DOMENICO CIPPITELLI/NurPhoto

A PSG-nél kulcsjátékosok sora dőlt ki

A PSG vezetőedzője, a korábbi 62-szeres spanyol válogatott Luis Enrique 2014 nyarától három éven keresztül irányította a Barcelonát, amellyel a két bajnoki cím mellett 2015-ben Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát és klubvilágbajnokságot nyert, és most ellenfélként érkezik a katalán fővárosba. Azt nem mondhatni, hogy gondtalanul készülne a nagy mérkőzésre, ugyanis több kulcsjátékosára sem számíthat.

Úgy nézni egy Barcelona–PSG meccset, hogy mindkét csapatból öt-hat kulcsjátékos hiányzik… Szerintem ez nagyon sajnálatos úgy az edzők, mint a szurkolók szempontjából

– nyilatkozta még az indulás előtt.

Elképesztően hosszú és tekintélyes azoknak a listája, akik kisebb-nagyobb sérülés miatt kénytelenek lesznek kihagyni a BL ligafázisának egyik legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzését. A vendég francia csapatból egészen biztosan nem lehet ott a Lluís Companys Olimpiai Stadionban a friss aranylabdás Ousmane Dembélé, valamint Désiré Doué, Hvicsa Kvarachelia és Marquinhos sem, de erős kétségek fogalmazódtak meg Fabián Ruíz és Vitinha egészségi állapotával kapcsolatban is. Joao Neves viszont ott van a francia klub BL-keretében, a portugál légiós szintén combsérülést szenvedett korábban, és csapata legutóbbi két bajnokiját kihagyta.

– Meg kell várnunk az egészségügyi stáb jelentését azzal kapcsolatban, milyen állapotban vannak – utalt a kétséges esetekre a PSG mestere. – Pozitívnak kell maradnunk, mert tudnunk kell kezelni ezt a szituációt. A Paris Saint-Germain nem az egyetlen csapat, amelynek sérültjei vannak, az ilyen sűrű versenynaptár mellett az minden klubbal előfordul.