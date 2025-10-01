  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • A Barcelona és a PSG is megtizedelve várja a BL csúcsrangadóját + videó
PSGOusmane DembéléBarcelonaHvicsa KvaracheliaVitinha

A Barcelona és a PSG is megtizedelve várja a BL csúcsrangadóját + videó

Nemcsak a mai játéknap, hanem a Bajnokok Ligája alapszakaszában a teljes 2. forduló legnagyobb rangadója következik szerdán este, a Barcelona a Paris Saint-Germaint fogadja a Lluís Companys Olimpiai Stadionban. Mindkét csapatból rengeteg játékos hiányozni fog a csúcsrangadón, többek között a friss aranylabdás Ousmane Dembélé sem lép pályára volt csapata ellen, de ha visszatekintünk a két csapat közelmúltban megvívott mérkőzéseire, így is igazán parázs összecsapásra számíthatunk.

C. Kovács Attila
2025. 10. 01. 5:07
A Barcelona több kulcsjátékosa nélkül lép pályára a PSG ellen.
A Barcelona több kulcsjátékosa nélkül lép pályára a PSG ellen. Forrás: JOSEP LAGO/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Aki látta, sohasem felejti el, hogy 2017. március március 8-án a sorozat nyolcaddöntőjében a Barcelona 4-0-s hátrányban fogadta a Paris Saint-Germaint, és minden idők legnagyobb fordításaként 6-1-re nyerni tudott és ezzel tovább is jutott. Azóta a két csapat találkozott már egymással, a legutóbb másfél éve a franciák 4-1-re nyertek Barcelonában, miután Párizsban 3-2-re kikaptak, és akkor így a PSG lépett tovább, ám a két fél nevének a hallatán mindenkinek a 2017-es párharc ugrik be elsőként.

Désiré Doué és Ousmane Dembélé sem léphet pályára a Barcelona ellen a Bajnokok Ligája csúcsrangadóján.
Désiré Doué és Ousmane Dembélé sem léphet pályára a Barcelona ellen a Bajnokok Ligája csúcsrangadóján Fotó: DOMENICO CIPPITELLI/NurPhoto

A PSG-nél kulcsjátékosok sora dőlt ki

A PSG vezetőedzője, a korábbi 62-szeres spanyol válogatott Luis Enrique 2014 nyarától három éven keresztül irányította a Barcelonát, amellyel a két bajnoki cím mellett 2015-ben Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát és klubvilágbajnokságot nyert, és most ellenfélként érkezik a katalán fővárosba. Azt nem mondhatni, hogy gondtalanul készülne a nagy mérkőzésre, ugyanis több kulcsjátékosára sem számíthat.

Úgy nézni egy Barcelona–PSG meccset, hogy mindkét csapatból öt-hat kulcsjátékos hiányzik… Szerintem ez nagyon sajnálatos úgy az edzők, mint a szurkolók szempontjából 

– nyilatkozta még az indulás előtt.

Elképesztően hosszú és tekintélyes azoknak a listája, akik kisebb-nagyobb sérülés miatt kénytelenek lesznek kihagyni a BL ligafázisának egyik legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzését. A vendég francia csapatból egészen biztosan nem lehet ott a Lluís Companys Olimpiai Stadionban a friss aranylabdás Ousmane Dembélé, valamint Désiré Doué, Hvicsa Kvarachelia és Marquinhos sem, de erős kétségek fogalmazódtak meg Fabián Ruíz és Vitinha egészségi állapotával kapcsolatban is. Joao Neves viszont ott van a francia klub BL-keretében, a portugál légiós szintén combsérülést szenvedett korábban, és csapata legutóbbi két bajnokiját kihagyta.

– Meg kell várnunk az egészségügyi stáb jelentését azzal kapcsolatban, milyen állapotban vannak – utalt a kétséges esetekre a PSG mestere. – Pozitívnak kell maradnunk, mert tudnunk kell kezelni ezt a szituációt. A Paris Saint-Germain nem az egyetlen csapat, amelynek sérültjei vannak, az ilyen sűrű versenynaptár mellett az minden klubbal előfordul.

A Barcelona is rengeteg játékost kénytelen nélkülözni

A sérültek listája a házigazdáknál sem sokkal rövidebb. A régóta hátproblémákkal küszködő Marc-André ter Stegen mellett megsérült az első számú kapus, Joan García is, de rajtuk kívül Raphinhára, Gavira és Fermín Lópezre sem számíthat Hansi Flick, s Alejandro Baldé játéka is igencsak kérdéses. 

Az egyetlen igazán jó hír a német edzőnek, hogy az Aranylabda-szavazás második helyén végző Lamine Yamal ott lehet a Montjuic-hegyen szerda este. 

Minden bizonnyal ott lesz a pályán Robert Lewandowski is, aki a Real Sociedad 2-1-es legyőzése alkalmával szerezte meg 105. gólját a katalánoknál, ezzel bekerült minden idők 20 legjobb Barca-góllövője közé. Lewandowski jelenleg olyan nagyságokkal áll holtversenyben, mint Evaristo, Neymar vagy Zaldúa, és akár még ebben az idényben bekerülhet a legjobb tíz közé – ehhez még 24 találatra lesz szüksége.

Erling Haaland újabb mérföldkőhöz érkezett

Ötvenedik mérkőzésére készül Erling Haaland a BL-ben, s ha a Manchester City norvég válogatott támadója pályára lép szerda este, rekordot dönt. Az európai szövetség statisztikája szerint ugyanis a 25 éves csatár ezzel megjavítja az első ötven Bajnokok Ligája-mérkőzésen szerzett gólok rekordját, mivel az alapszakasz első fordulójában már elérte az ötvenedik találatát. Az eddigi csúcstartó Ruud van Nistelrooy volt, a holland támadó az első ötven BL-mérkőzésén 43-szor bizonyult eredményesnek.

A Ferencvárost a playoffban búcsúztató Qarabag idegenbeli győzelemmel kezdte szereplését a főtáblán, pedig a Benfica otthonában kétgólos hátrányba került. Az azeri bajnok végül 3-2-re nyert, és pénteken hazája bajnokságában is győzött 2-0-ra a Gabala ellen, de egyelőre csak ötödik helyen áll a tizenkét csapatos mezőnyben. Hagyatkozva az európai szövetség statisztikájára, a dán Köbenhavn elleni találkozón csekély az esély a gól nélküli döntetlenre, mivel a Qarabag legutóbbi 43 európai kupamérkőzése közül egyik sem végződött 0-0-ra.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló, szerda: 

Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) 18.45 (tv: Sport1), 

Qarabag (azeri)–FC Köbenhavn (dán) 18.45 (Sport2), 

Arsenal (angol)–Olimpiakosz (görög) 21.00 (Sport2), 

Bayer Leverkusen (német)–PSV Eindhoven (holland) 21.00, 

Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz) 21.00, 

SSC Napoli (olasz)–Sporting Lisboa (portugál) 21.00, 

AS Monaco (francia)–Manchester City (angol) 21.00 (Sport1), 

Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol) 21.00, 

FC Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 21.00

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős...

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu