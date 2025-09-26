Nagy csapás a BL-győztes PSG-nek, újabb fontos hiányzót jelentett be a klub

Nem éppen ideálisan alakul a címvédő felkészülése a Bajnokok Ligája jövő héten sorra kerülő 2. fordulójára. A PSG vezetőedzője, Luis Enrique az eddigi sérülteken kívül immáron Marquinhos játékára sem számíthat.

A PSG edzője, Luis Enrique nincs könnyű helyzetben a csapat összeállításakor (Fotó: AFP/Franck Fife)

Combizomsérülést szenvedett a PSG csapatkapitánya

A 31 éves brazil futballista hétfőn még végigjátszotta a korábbról elhalasztott, végül 1-0-ra elveszített rangadót az Olympique Marseille ellen, ám a klub pénteki közleménye szerint az egyik edzésen megsérült: combizomsérülést szenvedett. Mindez azt jelenti, hogy hetekig nem futballozhat.

A hátvéddel együtt négy hiányzója van a PSG-nek, ugyanis az aranylabdás Ousmane Dembélé, illetve a portugál Joao Neves comb-, a francia válogatott Désiré Doué pedig vádlisérülés miatt nem bevethető.

A PSG kerete a körülmények ellenére jó hangulatban készül a következő mérkőzésekre (Fotó: AFP/Franck Fife)

A bajnoki csak a bemelegítés lesz

Nincs könnyű helyzetben tehát Luis Enrique, akinek csapata szezonbeli első vereségét szenvedte el a Marseille ellen. A Paris Saint-Germain legközelebb szombaton lép pályára, akkor az Auxerre csapatát fogadja a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 6. játéknapján.

Ennél is nagyobb próbatételnek ígérkezik az október 1-jén, szerdán következő BL-rangadó, amikor a címvédő párizsiak az FC Barcelona vendégei lesznek az alapszakasz második fordulójában.

A PSG az Atalanta 4-0-s legyőzésével kezdte meg szereplését a Bajnokok Ligája 2025/2026-os ligaszakaszában.