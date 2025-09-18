A BL-címvédő PSG hengerelt, Luis Enrique egyik játékosára mégis haragszik

A PSG az Inter elleni történelmi BL-döntős siker után a 2025/26-os idény rajtján is kiütött egy olasz csapatot, ezúttal az Atalanta volt az áldozat. Luis Enrique csapata most nem 5-0-ra, „csak” 4-0-ra nyert. Könnyen megtalálhatja a hiányzó gólt a PSG vezetőedzője: Bradley Barcola az első félidő hajrájában nagyon flegmán végezte el a Marquinhos buktatása miatt megítélt büntetőt.

Meg lennénk lepve, ha Luis Enrique a PSG következő büntetőjét is Bradley Barcolára bízná, bár az Atalanta elleni BL-nyitányon belefért a hiba (Fotó: KMSP via AFP/Jean-Marie Hervio)

Addigra már 2-0-ra vezetett a PSG, Marquinhos, majd csodás szóló végén Kvarachelia is bevette az Atalanta kapuját. Az olaszoknak nem sok közük volt a meccshez, a második félidőben Nuno Mendes és Goncalo Ramos is betalált.

Mit mondott Luis Enrique a PSG kihagyott büntetőjéről?

A 4-0-s győzelem után alapvetően természetesen Luis Enrique is elégedett volt, de Barcola flegma, nekifutás nélkül a kapus ölébe gurított büntetőjét sem hagyta szó nélkül.

A tizenegyesről Barcolát kell megkérdezni, nem az edzőt

– fogalmazott Luis Enrique.