Rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusznál, lefoglalták fegyverét, eljárást indítottak ellene

A BL-címvédő PSG hengerelt, Luis Enrique egyik játékosára mégis haragszik

Majdnem pont úgy kezdte a BL-idényt a PSG, ahogy az előzőt befejezte. Luis Enrique csapata a májusi döntőben 5-0-ra ütötte ki az Intert, most pedig 4-0-ra a másik fekete-kék olasz csapatot, az Atalantát. S nyerhetett volna most is 5-0-ra a PSG, ha Bradley Barcola nem flegmázza el a büntetőjét. Luis Enrique is reagált a tizenegyesre.

2025. 09. 18. 10:21
Luis Enrique, a BL-címvédő PSG vezetőedzője Bradley Barcola büntetőjének nem, az Atalanta elleni sima győzelemnek viszont örülhetett Fotó: AFP/Franck Fife
A PSG az Inter elleni történelmi BL-döntős siker után a 2025/26-os idény rajtján is kiütött egy olasz csapatot, ezúttal az Atalanta volt az áldozat. Luis Enrique csapata most nem 5-0-ra, „csak” 4-0-ra nyert. Könnyen megtalálhatja a hiányzó gólt a PSG vezetőedzője: Bradley Barcola az első félidő hajrájában nagyon flegmán végezte el a Marquinhos buktatása miatt megítélt büntetőt.

Meg lennénk lepve, ha Luis Enrique a PSG következő büntetőjét is Bradley Barcolára bízná, bár az Atalanta elleni BL-nyitányon belefért a hiba
Meg lennénk lepve, ha Luis Enrique a PSG következő büntetőjét is Bradley Barcolára bízná, bár az Atalanta elleni BL-nyitányon belefért a hiba (Fotó: KMSP via AFP/Jean-Marie Hervio)

Addigra már 2-0-ra vezetett a PSG, Marquinhos, majd csodás szóló végén Kvarachelia is bevette az Atalanta kapuját. Az olaszoknak nem sok közük volt a meccshez, a második félidőben Nuno Mendes és Goncalo Ramos is betalált.

Mit mondott Luis Enrique a PSG kihagyott büntetőjéről?

A 4-0-s győzelem után alapvetően természetesen Luis Enrique is elégedett volt, de Barcola flegma, nekifutás nélkül a kapus ölébe gurított büntetőjét sem hagyta szó nélkül.

A tizenegyesről Barcolát kell megkérdezni, nem az edzőt

fogalmazott Luis Enrique.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. mérkőzések, szerda

  • Olimpiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi) 0-0, piros lap: Bruno (26., Pafosz)
  • Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) 2-2 (1-0), gólszerzők: Mbodji (23., 74.), illetve Bassi (78.), Brunstad Fet (90.)
  • PSG (francia)–Atalanta (olasz) 4-0 (2-0), gólszerzők: Marquinhos (3.), Kvarachelia (39.), N. Mendes (51.), G. Ramos (90+1.)
  • Bayern München (német)–Chelsea (angol) 3-1 (2-1), gólszerzők: Chalobah (20. – öngól), Kane (26. – 11-esből, 63.), ill. Palmer (29.)
  • Liverpool (angol)–Atlético Madrid 3-2 (spanyol) (2-1), gólszerzők: Robertson (4.), Szalah (6.), Van Dijk (90+2.), ill. Llorente (45+3., 81.)
  • Ajax (holland)–Inter (olasz) 0-2 (0-1), gólszerző: Thuram (42., 47.)

 

