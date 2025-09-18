A Liverpool kölcsönkapusa bosszankodott, csattanós válasz az „árulótól”

Az Inter tavalyi BL-idényének megítélése széles skálán mozog: a milánói csapat bejutott a sorozat döntőjébe, az esélyesebbnek tartott Barcelona elleni káprázatos elődöntős párharc után azonban a fináléban minden idők legsúlyosabb BL-döntős vereségét szenvedte el a PSG ellen. A 2025/26-os kiírás előtt sem sorolják a topfavoritok közé az Intert, de a kezdés jól sikerült: Marcus Thuram duplájával 2-0-ra nyert a milánói csapat az Ajax otthonában. A Liverpool által a hollandoknak kölcsönadott kapus, Vitezslav Jaros kapujába fejelt két góllal Thuram üzent azoknak is, akik a szombati, Juventus ellen 4-3-ra elveszített rangadó után kétségbe vonták az elkötelezettségét.

Vitezslav Jaros kapust a Liverpool adta kölcsön az Ajaxnak, Marcus Thuram fejeseivel szemben tehetetlen volt az Inter elleni BL-meccsen (Fotó: NurPhoto via AFP/Stefan Koops)

Az Inter a bajnokságban egyébként kifejezetten rosszul kezdett, noha tudományos alapon a Serie A fő esélyesének hozták ki, három forduló után csupán három ponttal áll.

Miért kapott kritikát Marcus Thuram az Inter szurkolóitól?

A második vereségét múlt szombaton az ősi rivális Juventus ellen szenvedte el az Inter. A meccs testvérpárharc miatt is pikáns volt, s mind Marcus Thuram (Inter), mind Khéphren Thuram (Juventus) gólt szerzett a találkozón, amely 4-3-as torinói sikerrel zárult.