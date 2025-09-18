Rendkívüli

Rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusznál, lefoglalták fegyverét, eljárást indítottak ellene

A Liverpool kölcsönkapusa bosszankodott, csattanós válasz az „árulótól”

A tavalyi döntős Inter 2-0-s győzelemmel kezdte az új BL-idényt az Ajax otthonában. Mindkét gólt Marcus Thuram fejelte Hakan Calhanoglu szöglete után. Thuram szombaton, a Juventus ellen 4-3-ra elveszített rangadón is gólt szerzett, a meccs után mégis sok Inter-szurkoló kritizálta, volt, aki még árulónak is tartotta, amiért az ellenfél játékosával nevetgélt a lefújás után, noha az a bizonyos Juventus-futballista az öccse, Khéphren Thuram volt.

A Juventus elleni vereség után árulónak kikiáltott Marcus Thuram két góljával nyert az Inter a BL-ben az Ajax ellen Fotó: NurPhoto via AFP/Stefan Koops
Az Inter tavalyi BL-idényének megítélése széles skálán mozog: a milánói csapat bejutott a sorozat döntőjébe, az esélyesebbnek tartott Barcelona elleni káprázatos elődöntős párharc után azonban a fináléban minden idők legsúlyosabb BL-döntős vereségét szenvedte el a PSG ellen. A 2025/26-os kiírás előtt sem sorolják a topfavoritok közé az Intert, de a kezdés jól sikerült: Marcus Thuram duplájával 2-0-ra nyert a milánói csapat az Ajax otthonában. A Liverpool által a hollandoknak kölcsönadott kapus, Vitezslav Jaros kapujába fejelt két góllal Thuram üzent azoknak is, akik a szombati, Juventus ellen 4-3-ra elveszített rangadó után kétségbe vonták az elkötelezettségét.

Vitezslav Jaros kapus a Liverpool adta kölcsön az Ajaxnak, Marcus Thuram fejeseivel szemben tehetetlen volt az Inter elleni BL-meccsen
Vitezslav Jaros kapust a Liverpool adta kölcsön az Ajaxnak, Marcus Thuram fejeseivel szemben tehetetlen volt az Inter elleni BL-meccsen (Fotó: NurPhoto via AFP/Stefan Koops)

Az Inter a bajnokságban egyébként kifejezetten rosszul kezdett, noha tudományos alapon a Serie A fő esélyesének hozták ki, három forduló után csupán három ponttal áll.

Miért kapott kritikát Marcus Thuram az Inter szurkolóitól?

A második vereségét múlt szombaton az ősi rivális Juventus ellen szenvedte el az Inter. A meccs testvérpárharc miatt is pikáns volt, s mind Marcus Thuram (Inter), mind Khéphren Thuram (Juventus) gólt szerzett a találkozón, amely 4-3-as torinói sikerrel zárult.

Marcus Thuramot a gólja ellenére a meccs után megtalálták az Inter-drukkerek, a vérmesebbek árulónak is tartották, amiért a vereség ellenére nevetgélt az öccsével, akiben a fekete-kék rajongók nem a családtagot, hanem az ellenfelet látták.

BL: Marcus Thuram duplája a Liverpool kölcsönkapusa ellen

A francia támadó nem foglalkozott túl sokat a kritikákkal, az Ajax ellen BL-meccsen csapata vezére volt. Bár az első félidőben az általa kiharcolt tizenegyest VAR-vizsgálat után visszavonták, végül Thuram fejelte a meccs mindkét gólját. Mindkét alkalommal Hakan Calhanoglu adta be a szögletet, s a Liverpool kölcsönjátékosa, a cseh kapus, Vitezslav Jaros mindkét esetben tehetetlen volt.

Calhanoglunak jár a dicséret a két remek szöglet miatt. Jól játszottunk, és nem kaptuk gólt, elértük a célunkat. Tudtuk, hogy a Juventus-meccs után javítanunk kell, és megtettük

 – értékelt Thuram, akit az internetes kritikákkal is szembesítettek. – Az emberek azt gondolnak, amit akarnak, de tudják, hogy mindent beleadok az Interért.

A győzelemhez kellett egy másik, a Juventus-meccs után kritizált Inter-játékos, Yann Sommer teljesítménye is, aki még 0-0-nál mutatta be a játéknap egyik legnagyobb bravúrját.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. mérkőzések, szerda

  • Olimpiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi) 0-0, piros lap: Bruno (26., Pafosz)
  • Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) 2-2 (1-0), gólszerzők: Mbodji (23., 74.), illetve Bassi (78.), Brunstad Fet (90.)
  • PSG (francia)–Atalanta (olasz) 4-0 (2-0), gólszerzők: Marquinhos (3.), Kvarachelia (39.), N. Mendes (51.), G. Ramos (90+1.)
  • Bayern München (német)–Chelsea (angol) 3-1 (2-1), gólszerzők: Chalobah (20. – öngól), Kane (26. – 11-esből, 63.), ill. Palmer (29.)
  • Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 3-2 (2-1), gólszerzők: Robertson (4.), Szalah (6.), Van Dijk (92.), ill. Llorente (45+3., 81.)
  • Ajax (holland)–Inter (olasz) 0-2 (0-1), gólszerző: Thuram (42., 47.)

 

