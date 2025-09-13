Testvérharc döntheti el a hétvége legnagyobb futballrangadóját

Olaszországba az élvonalbeli bajnokság 3. fordulójával tér vissza a klubfutball. A vb-selejtezőket követő időszak kiemelt mérkőzése a Derby d’Italia, melyet szombat este (18.00, tv: Match4), Torinóban vív egymással a Juventus és az Inter.

A szombati Derby d’Italia helyszíne a Juventus torinói stadionja lesz, ahol a hazai drukkerek lesznek majd többségben (Fotó: NurPhoto/Alberto Gandolfo)

Miért ez a Derby d’Italia?

Az olasz futballban több városi rivalizálás is világhírű, elég kiemelni a Roma és a Lazio, vagy éppen a Milan és az Inter csatáját. A Derby d’Italia mégsem azonos városból származó klubok, sokkal inkább egymással szemben álló régiók, metropoliszok összecsapását jelöli.

A kifejezést egy olasz sportújságíró, Gianni Brera alkotta meg a hatvanas évek második felében. A résztvevő felek Észak-Olaszország egy-egy meghatározó városát képviselik: Torino Piemont székhelye, Milánó pedig Lombardiáé. Üzleti, kulturális, és oktatási központból mindkettő megkerülhetetlen, de a labdarúgásnál maradva kijelenthetjük: a Juve és az Internazionale is komoly múlttal, ma is világszerte sok szurkolóval rendelkező szereplője a világfutballnak.

A Juventus és az Inter rangadója komoly küzdelmet ígér (Fotó: NurPhoto/Loris Roselli)

Gazdag történelmi múltra tekint vissza e két klub rivalizálása: noha az Intert 1908-ban alapították (a Juventus 1897 óta létezik), 1909-ben már megmérkőztek egymással a felek – elsőre a torinóiak nyertek 2-0-ra. Az olasz bundabotrányban való érintettsége miatt az első osztályból 2006-ban diszkvalifikált Juventus kizárásáig kizárólag e két klub mondhatta el magáról, hogy sosem szerepelt a másodosztályban, de valójában nem ezért nevezik Olaszország legnagyobb rangadójának a Juventus–Intert (amikor az elnevezés megszületett, még más klubok is elmondhatták, hogy mindig az élvonalban szerepeltek), ez sokkal inkább a sikerekre utal.

Mostanáig a Juventus 36 (legutóbb 2020), az Inter pedig 20 alkalommal (2024) nyerte meg az olasz első osztályú bajnokságot, ezzel továbbra is az olasz foci két legsikeresebb csapatáról beszélhetünk.

A Juventus rajtolt eredményesebben

A Serie A 2025/2026-os idényből mindössze két-két meccset játszottak le a csapatok, a Derby d’Italia résztvevői között azonban máris pontkülönbség alakult ki. Az előző kiírásban a Bajnokok Ligája-főtáblás szereplést garantáló utolsó, negyedik helyet éppen csak elcsípő Juventus a Parma 2-0-s hazai, majd a Genoa 1-0-s idegenbeli legyőzésével kezdett. A BL-ezüstérmes és a legutóbbi bajnokságban is második, az új évadot új edzővel, Christian Chivuval kezdő Inter viszont azok után, hogy a Torino 5-0-s legyőzésével nyitott Milánóban, nagy meglepetésre 2-1-re kikapott az Udinese vendégeként.