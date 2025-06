A Liverpool friss döntése Pécsi Ármin sorsát rögtön megváltoztatja

Nagy átalakuláson megy keresztül a Liverpool a nyáron, és ez a kapusposztot különösen érinti. A kezdőben a brazil világklasszis, Alisson helye aligha kérdőjelezhető meg, mögüle ugyanakkor már távozott a megbízható második számú kapus, Caoimhín Kelleher, aki a Brentfordhoz igazolt, és most már a harmadik számú Vitezslav Jaros is a váltás küszöbén áll, ami a frissen igazolt Pécsi Ármin helyzetét rögtön más megvilágításba helyezi.

Vitezslav Jaros távozása új helyzetet teremt Pécsi Ármin számára a Liverpool öltözőjében. Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A holland De Telegraaf már tényként közli, hogy az Ajax szóbeli megállapodást kötött a Liverpoollal Jaros kölcsönvételéről a következő idényre, már csak az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálat és a papírmunka van hátra, mielőtt bejelentik az átigazolást.

Mint ismert, az Ajax új vezetőedzője John Heitinga lett a nyáron, aki addig Arne Slot segítője volt a Liverpool stábjában, tehát kiválóan ismeri a cseh kapust, aki a hírek szerint kezdő lehet az amszterdami klubban. A 23 éves Jaros az elmúlt idényben harmadik számú kapus volt Alisson és Kelleher mögött az Anfielden, nagy tehetségnek tartják, ám a Liverpool színeiben eddig mindössze két mérkőzésen, összesen 101 percet védhetett.

Hogy hat Pécsi Ármin sorsára a Liverpool döntése?

Jaros most már a küszöbön álló távozása megváltoztatja Pécsi Ármin helyzetét is. A Puskás Akadémiától távozó húszéves kapus ötéves szerződést írt alá a Liverpoollal, a napokban azt nyilatkozta lapunknak, hogy olyan koncepciót vázoltak fel neki, amire nem lehetett nemet mondani. Most már látszik, hogy Pécsi az első csapat szűk keretének a tagja lehet, Jaros helyét átvéve rögtön harmadik számú kapusa lehet a klubnak a következő idényben.