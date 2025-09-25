Máris kárpótolták Yamalt az alternatív Aranylabdával, Dembélé itt labdába se rúgott

Ahogy arra számítani lehetett, az idei Aranylabda-szavazás sem múlt el botrány nélkül. A végső győztes a Paris Saint-Germain csatára, Ousmane Dembélé lett – a 28 éves játékos Bajnokok Ligáját, francia bajnokságot és kupát nyert, a klubvilágbajnokságon pedig ezüstérem került a nyakába –, amit azonnal sérelmezett a Barcelona 18 éves klasszisa, Lamine Yamal családja, mondván, nem a világ legjobb játékosa nyerte el a világ legfontosabb egyéni díját, és ezzel jelentős erkölcsi kárt okoztak a játékosnak. Maga Yamal sportszerűen gratulált, és viszonylag hamar megvigasztalódott, ugyanis a szigorúan statisztikai adatokra építő CIES nevű svájci sporttudományi központ neki adta az úgynevezett „alternatív Aranylabdát”.

Lamine Yamal ugyan az eredetit nem, de az alternatív Aranylabdát megkapta (Fotó: FRANCK FIFE / AFP)

Yamal a statisztika szerint már tényleg a világ legjobbja

Természetesen azon lehet vitatkozni – és biztos, hogy fognak is –, hogy a France Football hagyományos, ám szubjektív szavazásán elnyert Aranylabda, vagy a CIES szigorú statisztikai adatokra – védekezés, fejjáték, passzolás, lövés – épülő elsősége ér többet. Mindenesetre a számok alapján a világ legjobb játékosa a 2024. szeptember 22. és 2025. szeptember 22. közötti időszakban nem Dembélé, hanem Lamine Yamal. Ráadásul ezúttal a Liverpool szurkolói is megnyugodhatnak, ugyanis a listán az előkelő negyedik helyre rangsorolták az Aranylabda-szavazáson méltatlanul háttérbe szoruló Virgil Van Dijkot, ugyanakkor Dembélé a statisztikai adatokra épített listán mindössze a hetedik lett.

Az alternatív Aranylabda élcsoportja Lamine Yamal (spanyol, Barcelona, szélső, 18 éves) Kylian Mbappé (francia, Real Madrid, center, 26) Pedri González (spanyol, Barcelona, védekező középpályás, 22) Virgil van Dijk (holland, Liverpool, középhátvéd, 34) Michael Olise (angol/francia, Bayern München, szélső, 23) Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool, szélső, 33) Ousmane Dembélé (francia, PSG, szélső/center, 28) Joshua Kimmich (német, Bayern München, védekező középpályás, 30) Asraf Hakimi (marokkói, PSG, hátvéd, 26)) Vinícius Júnior (brazil, Real Madrid, szélső, 25)

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a TOP 10-ből éppenhogy kimaradt Raphinha, akkor elmondhatjuk, hogy a CIES „szavazásán” a Barcelona szerepelt jobban a PSG-nél, ráadásul a hagyományos Aranylabda-szavazáson 3. helyen végző Vitinha mindössze a 16. lett.