Máris kárpótolták Yamalt az alternatív Aranylabdával, Dembélé itt labdába se rúgott

Ahogy arra számítani lehetett, az idei Aranylabda-szavazás sem múlt el botrány nélkül. A végső győztes a Paris Saint-Germain csatára, Ousmane Dembélé lett – a 28 éves játékos Bajnokok Ligáját, francia bajnokságot és kupát nyert, a klubvilágbajnokságon pedig ezüstérem került a nyakába –, amit azonnal sérelmezett a Barcelona 18 éves klasszisa, Lamine Yamal családja, mondván, nem a világ legjobb játékosa nyerte el a világ legfontosabb egyéni díját, és ezzel jelentős erkölcsi kárt okoztak a játékosnak. Maga Yamal sportszerűen gratulált, és viszonylag hamar megvigasztalódott, ugyanis a szigorúan statisztikai adatokra építő CIES nevű svájci sporttudományi központ neki adta az úgynevezett „alternatív Aranylabdát”.
Yamal a statisztika szerint már tényleg a világ legjobbja
Természetesen azon lehet vitatkozni – és biztos, hogy fognak is –, hogy a France Football hagyományos, ám szubjektív szavazásán elnyert Aranylabda, vagy a CIES szigorú statisztikai adatokra – védekezés, fejjáték, passzolás, lövés – épülő elsősége ér többet. Mindenesetre a számok alapján a világ legjobb játékosa a 2024. szeptember 22. és 2025. szeptember 22. közötti időszakban nem Dembélé, hanem Lamine Yamal. Ráadásul ezúttal a Liverpool szurkolói is megnyugodhatnak, ugyanis a listán az előkelő negyedik helyre rangsorolták az Aranylabda-szavazáson méltatlanul háttérbe szoruló Virgil Van Dijkot, ugyanakkor Dembélé a statisztikai adatokra épített listán mindössze a hetedik lett.
Az alternatív Aranylabda élcsoportja
- Lamine Yamal (spanyol, Barcelona, szélső, 18 éves)
- Kylian Mbappé (francia, Real Madrid, center, 26)
- Pedri González (spanyol, Barcelona, védekező középpályás, 22)
- Virgil van Dijk (holland, Liverpool, középhátvéd, 34)
- Michael Olise (angol/francia, Bayern München, szélső, 23)
- Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool, szélső, 33)
- Ousmane Dembélé (francia, PSG, szélső/center, 28)
- Joshua Kimmich (német, Bayern München, védekező középpályás, 30)
- Asraf Hakimi (marokkói, PSG, hátvéd, 26))
- Vinícius Júnior (brazil, Real Madrid, szélső, 25)
Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a TOP 10-ből éppenhogy kimaradt Raphinha, akkor elmondhatjuk, hogy a CIES „szavazásán” a Barcelona szerepelt jobban a PSG-nél, ráadásul a hagyományos Aranylabda-szavazáson 3. helyen végző Vitinha mindössze a 16. lett.