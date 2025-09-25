Rendkívüli

Gulyás Gergely a Szőlő utcai ügyről: Éveket kell börtönben töltenie, aki valótlan rágalmakat és hazugságokat közöl – kövesse nálunk élőben! + videó

Máris kárpótolták Yamalt az alternatív Aranylabdával, Dembélé itt labdába se rúgott

Ez eddig nem a Barcelona szezonja, hiszen sorjáznak a katalán klub kellemetlenségei egymás után. Egyre több játékosa sérül meg – legutóbb Gavi dőlt ki hosszabb időre –, a bajnokságban a Real áll az élen, ráadásul Yamal is lemaradt az Aranylabdáról. Nos, a 18 éves játékost azóta kárpótolták, hiszen a CIES nevű svájci sporttudományi központ már másnap neki adta az „alternatív Aranylabdát", ráadásul Dembélé ezen a listán csak a hetedik lett. A legjobb százban ott van Szoboszlai Dominik is.

Molnár László
2025. 09. 25. 10:22
Lamine Yamal a statisztikai adatok alapján a világ legjobbja volt az elmúlt egy évben Fotó: MEHMET ALI OZCAN Forrás: ANADOLU
Ahogy arra számítani lehetett, az idei Aranylabda-szavazás sem múlt el botrány nélkül. A végső győztes a Paris Saint-Germain csatára, Ousmane Dembélé lett – a 28 éves játékos Bajnokok Ligáját, francia bajnokságot és kupát nyert, a klubvilágbajnokságon pedig ezüstérem került a nyakába –, amit azonnal sérelmezett a Barcelona 18 éves klasszisa, Lamine Yamal családja, mondván, nem a világ legjobb játékosa nyerte el a világ legfontosabb egyéni díját, és ezzel jelentős erkölcsi kárt okoztak a játékosnak. Maga Yamal sportszerűen gratulált, és viszonylag hamar megvigasztalódott, ugyanis a szigorúan statisztikai adatokra építő CIES nevű svájci sporttudományi központ neki adta az úgynevezett „alternatív Aranylabdát”.

Lamine Yamal ugyan az eredetit nem, de az alternatív Aranylabdát megkapta
Lamine Yamal ugyan az eredetit nem, de az alternatív Aranylabdát megkapta (Fotó: FRANCK FIFE / AFP)

Yamal a statisztika szerint már tényleg a világ legjobbja

Természetesen azon lehet vitatkozni – és biztos, hogy fognak is –, hogy a France Football hagyományos, ám szubjektív szavazásán elnyert Aranylabda, vagy a CIES szigorú statisztikai adatokra – védekezés, fejjáték, passzolás, lövés – épülő elsősége ér többet. Mindenesetre a számok alapján a világ legjobb játékosa a 2024. szeptember 22. és 2025. szeptember 22. közötti időszakban nem Dembélé, hanem Lamine Yamal. Ráadásul ezúttal a Liverpool szurkolói is megnyugodhatnak, ugyanis a listán az előkelő negyedik helyre rangsorolták az Aranylabda-szavazáson méltatlanul háttérbe szoruló Virgil Van Dijkot, ugyanakkor Dembélé a statisztikai adatokra épített listán mindössze a hetedik lett.

Az alternatív Aranylabda élcsoportja

  1. Lamine Yamal (spanyol, Barcelona, szélső, 18 éves)
  2. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid, center, 26)
  3. Pedri González (spanyol, Barcelona, védekező középpályás, 22)
  4. Virgil van Dijk (holland, Liverpool, középhátvéd, 34)
  5. Michael Olise (angol/francia, Bayern München, szélső, 23)
  6. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool, szélső, 33)
  7. Ousmane Dembélé (francia, PSG, szélső/center, 28)
  8. Joshua Kimmich (német, Bayern München, védekező középpályás, 30)
  9. Asraf Hakimi (marokkói, PSG, hátvéd, 26))
  10. Vinícius Júnior (brazil, Real Madrid, szélső, 25)

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a TOP 10-ből éppenhogy kimaradt Raphinha, akkor elmondhatjuk, hogy a CIES „szavazásán” a Barcelona szerepelt jobban a PSG-nél, ráadásul a hagyományos Aranylabda-szavazáson 3. helyen végző Vitinha mindössze a 16. lett.

Szoboszlai a legjobb százban

A CIES százas listáján ott található a 83. helyen Szoboszlai Dominik is. A Liverpool mindenese – lassan csak kapus és szögletzászló nem volt Arne Slot csapatában – ezzel a világ száz legjobbja közé került be, és ami lényeges, 

világklasszisokat előzött meg, legyen csak elég Joao Neves (PSG), Lautaro Martínez (Internazionale) vagy éppen a brit átigazolási rekordot tartó Alexander Isak (Liverpool).

Yamal vigasztalja a súlyosan megsérült Gavit

Újabb csapás érte a Barcelona csapatát, ugyanis a középpályáról egy nagyon fontos láncszem, Gavi hosszú időre kiesett. A 21 éves középpályás elmúlt két éve nagyon nehéz volt, 2023 novemberében elszakadt az elülső keresztszalagja a térdében, emiatt közel egy évet a pályán kívül töltött. A tavaly októberi visszatérése óta csak pár napot kellett kihagynia, ám idén ismét kimaradt a legtöbbször a katalán csapatból. Ugyanis Gavinak a meniszkuszával vannak problémái, ezért meg kellett műteni – artroszkópos térdműtéten esett át –, és kiderült, hogy Gavinak körülbelül négy-öt hónapot kell megint kihagynia. Yamal a közösségi oldalán azonnal megpróbált lelki támaszt nyújtani barátjának.

Harcosom, egy pillanatig sem kételkedem abban, hogy hamarosan visszatérsz a legjobb formádban, mint mindig. Semmi sem állíthat meg, mindannyian várunk rád. Légy erős, szeretlek 

– írta Instagram-oldalán a 18 éves csatár.

A két jó barát a Barcelona edzésén, kiegészülve Pedrivel és Ferran Torresszel:

