Kocsis Máté: Államellenes puccskísérlet zajlik a Semjén Zsolt elleni rágalomhadjárat mögött

  Magyar Nemzet
  Sport
  Újabb nagy csapás érte a Barcelonát, miközben a Real Madrid szárnyal
Barcelona liga Gavi

Újabb nagy csapás érte a Barcelonát, miközben a Real Madrid szárnyal

Nem kezdte rosszul az idényt a Barcelona, egy nagy probléma miatt azonban fájhat Hansi Flick feje. Sorra sérülnek a katalánok játékosai, legutóbb éppen azt jelentették be, hogy Gavi dőlt ki hosszú hónapokra.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 11:31
A Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick egyik kulcsemberét veszítette el (Fotó: AFP/Manaure Quintero)
Gavi fontos láncszeme a Barcának, már amikor számíthat rá a csapat. A 21 éves középpályás elmúlt két éve nagyon nehéz volt, 2023 novemberében elszakadt az elülső keresztszalagja a térdében, emiatt közel egy évet a pályán kívül töltött. A tavaly októberi visszatérése óta csak pár napot kellett kihagynia, ám ebben az idényben újra eltűnt a gyepről, csupán az első két bajnokin játszott 21, illetve 45 percet, azóta pedig a Barcelona keretébe sem nevezte őt Hansi Flick.

Gavi hosszú hónapokig nem húzhatja magára a Barcelona mezét
Gavi hosszú hónapokig nem húzhatja magára a Barcelona mezét. Fotó: NurPhoto/David Aliaga

Mint kiderült, mindezt azért, mert a meniszkuszával vannak problémái a futballistának, és a további problémák elkerülése érdekében megműtik a Barcelona kulcsemberét. A klubnál abban reménykedtek, hogy Gavi csak öt-hat hetet hagy ki, ám a valóság ennél sokkal ridegebb, mint az a közleményükből is kiderült, Pablo Páez Gavira, azaz „Gavi” artroszkópos térdműtéten esett át a belső meniszkuszsérülése miatt. A meniszkuszt összevarrták. 

A felépülés várható időtartama körülbelül négy-öt hónap

– írták.

Amennyiben valóban ennyi időre esik ki Gavi, legkorábban februárban térhetne vissza, ám mivel nem először van problémája a térdével, 

elképzelhető, hogy a Barcelona rendkívül óvatosan bánik majd vele, és nem sürgeti a pályára lépését, 

így akár márciusig is nélkülöznie kell őt Hansi Flicknek.

A német edző Marc Bernallal próbálhatja meg pótolni a középpályását. A 18 éves játékos az előző idényben berobbant a Barcába, de mindössze három bajnoki jutott neki, mielőtt neki is elszakadt volna az elülső keresztszalagja. Másfél hete tért vissza, a Valencia ellen jutott már neki kilenc perc, míg a Getafe elleni mérkőzést a kispadról nézte végig. Talán éppen holnap bővítheti a játékpercei számát, amikor a Barcelona az Oviedo vendége lesz (21.30, tv: Spíler2).

Az eddig hibátlanul menetelő Real Madridot ötpontos lemaradással követő katalánokra egyébként rájár a rúd ebben az idényben: Gavi mellett Marc-André ter Stegen is súlyos sérüléssel küzd, több mint négy hónapot hagy ki, mire várhatóan december elején visszatér. Rajtuk kívül Alejandro Balde is lemaradt hat, Fermin Lopez öt, Lamine Yamal pedig három mérkőzésről sérülés miatt.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

