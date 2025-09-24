„Bajba kerülök, ha válaszolok” – Xabi Alonso megszólalt, miután felhúzta Viníciust

Xabi Alonso nyári kinevezése óta szárnyal a La Ligában a Real Madrid, amely hat győzelemmel kezdte az őszt, kedden éppen a Levante otthonából hozta el a három pontot. A hazaiakat provokáló Vinícius Júnior góllal és gólpasszal fejezte be a mérkőzést, és nem mellesleg boldogan, ami ebben az idényben ritkán fordult vele elő.

Vinícius Júnior elégedett lehet, Xabi Alonso végre nem cserélte le. Fotó: NurPhoto/David Aliaga

Ezt arra értjük, hogy eddig nem volt olyan találkozó az évadban, amelyet a brazil szélső végigjátszott volna, a keddi meccs volt az első ilyen alkalom. Vinícius pedig nem viseli jól, ha lecserélik: a közelmúltban előfordult, hogy miután levonult a pályáról, kezet sem fogott az edzőjével, tüntetőleg a kispadhoz vonult.

Xabi Alonso megértő Vinícius Júniorral

Xabi Alonso nem vette magára a dolgot, megérti a futballista érzéseit. – Amikor még játszottam, nem voltak éppen jó pillanatok, amikor lecseréltek. Szeretek közel lenni a játékosaimhoz, megbeszélni a meccseket, meghallgatni az érzéseiket.

Elfogadtam a reakcióját, nem csináltam nagy ügyet ebből

– magyarázta még a Levante elleni mérkőzés előtt a Real Madrid vezetőedzője.

Mindenesetre most Xabi Alonso teljesítette Vinícius vágyát azzal, hogy végig a pályán hagyta. De a spanyol tréner még a meccs előtt leszögezte, a csapat érdekeit mindenkinek figyelembe kell vennie.

– A napokban mindenki boldog volt a győzelem miatt. Így is kell lennie, csapatnak kell lennünk. Mindenki megérti, milyen szerepet szánunk neki a csapatban, mindenkinek hozzá kell tennie a magáét – mondta.

A Real Madrid bővelkedik a támadókban

Nem csoda, hogy Viníciusnak gyakran le kell vonulnia a pályáról, hiszen Xabi Alonso rengeteg játékos közül válogathat, amikor összeállítja a támadóhármast. Megkérdezték tőle, hogy melyik trió tetszett a legjobban neki, de ezt inkább megtartotta magának.

– Erre nehéz felelni, mert bajba kerülök, ha válaszolok. Boldog vagyok, és mindenkire szükségünk van. Néhány területen javulnunk kell, ez nem is kérdés. De most az alapokat építjük, amelyekre aztán az egész idény alatt támaszkodhatunk. Néhányan több gólt is szerezhettek volna, mások az elsőre várnak, de közös bennük, hogy mindannyian jól akarnak teljesíteni – állapította meg a 43 éves edző.