Vinícius a csodagólja után megütötte ellenfelét, majd Modricnak hálálkodott + videó

A spanyol labdarúgó-bajnokság hétközi, 6. fordulójának kedd esti mérkőzésén a Real Madrid 4-1-re győzött a Levante vendégeként. A királyi gárdában a francia Kylian Mbappé duplázott, Vinícius Júnior pedig gólt és gólpasszt is szerzett – a brazil viszont más miatt is főszereplő lett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 6:06
Vinícius Júnior végigjátszotta a Levante elleni meccset, góllal és gólpasszal is segítette a Real Madridot (Fotó: AFP/Jose Jordan)
A Real Madrid hat forduló után is százszázalékos mérleggel vezeti a spanyol bajnokság tabelláját, kedd este Valenciában aratott magabiztos győzelmet Xabi Alonso együttese. Vinícius Júnior egy látványos mozdulattal (jobb külsővel lőtt) góllal már a 28. percben vezetést szerzett, majd még a szünet előtt gólpasszt adott a 18 éves Franco Mastantuonónak. Fordulás után a Levante szépített, de a második félidő felénél Kylian Mbappé két percen belül kétszer – közülük első alkalommal egy panenkás büntetőből – talált be, így a fővárosiak végül 4-1-es sikerrel távozhattak.

Vinícius Júnior remekelt, de botrányhőssé is vált a Levante–Real Madrid bajnokin
Vinícius Júnior remekelt, de botrányhőssé is vált a Levante–Real Madrid bajnokin (Fotó: Anadolu/Jose Hernandez)

Xabi Alonso a találkozó után méltatta Mbappét és Viníciust is, de kiemelte, hogy még van hová fejlődnie a csapatának, amely szombaton a városi rivális Atlético Madrid otthonában lép pályára.

Ez lehetett Vinícius Júnior karrierjének legszebb gólja

A meccs emberének választott brazil támadó a lefújást követően elárulta, a nyáron Milánóba távozott horvát klublegenda segítsége is kellett a góljához.

Luka Modric tanított meg így lőni, hiányzik nekünk a jelenléte. Erősnek érzem magam a támadások befejezésénél, remélhetőleg a folytatásban is többször találok be. 

Ez pályafutásom egyik legszebb gólja volt, ilyet még nem igazán lőttem

nyilatkozta Vinícius. – Elégedett vagyok a játékkal és a győzelemmel, ha így futballozunk, mindig nyerni fogunk és sikeres idényt zárunk majd. Most ki kell élveznünk a győzelmet, de szombaton ismét éhesen lépünk pályára.

A hozzászólások között Luka Modric is elismerte a gól szépségét:

Kifakadt a Levante védője a Real Madrid braziljára

A Levante tizenegyest összehozó játékosa, Unai Elgezabal már nem volt ennyire megelégedve Viníciusszal. A hazaiak spanyol futballistája azon háborodott fel, hogy a megítélt tizenegyes után az ellenfél brazilja provokálta őt: 

közel lépett hozzá, az arcába vigyorgott, majd gyengén meg is ütötte a valenciai védő arcát. 

Valenciai csapattársa, Carlos Álvarez vetett véget ennek az incidensnek, amiért senki nem kapott lapot. Elgezabal a találkozó után is kitért minderre.

– Nem akarok még több olajat önteni a tűzre, de amikor ilyen tiszteletlenül bánnak velünk, akkor meg kell húznunk egy határt. Ő egy remek játékos, de emberek vagyunk, és az ilyen viselkedés hatással van ránk. 

Ez nálam túlment a határon,

de nem akarok ennél is szükségtelenül nagyobb ügyet keríteni belőle – mondta Elgezabal, utalva arra is, hogy a játékvezető nem szankcionálta Vinícius tettét.

A Real Madrid a szombati városi rangadót követően Kazahsztánba utazik a jövő keddi, Kajrat Almati elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre.

 

