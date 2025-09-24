Vinícius a csodagólja után megütötte ellenfelét, majd Modricnak hálálkodott + videó

A Real Madrid hat forduló után is százszázalékos mérleggel vezeti a spanyol bajnokság tabelláját, kedd este Valenciában aratott magabiztos győzelmet Xabi Alonso együttese. Vinícius Júnior egy látványos mozdulattal (jobb külsővel lőtt) góllal már a 28. percben vezetést szerzett, majd még a szünet előtt gólpasszt adott a 18 éves Franco Mastantuonónak. Fordulás után a Levante szépített, de a második félidő felénél Kylian Mbappé két percen belül kétszer – közülük első alkalommal egy panenkás büntetőből – talált be, így a fővárosiak végül 4-1-es sikerrel távozhattak.

Vinícius Júnior remekelt, de botrányhőssé is vált a Levante–Real Madrid bajnokin (Fotó: Anadolu/Jose Hernandez)

Xabi Alonso a találkozó után méltatta Mbappét és Viníciust is, de kiemelte, hogy még van hová fejlődnie a csapatának, amely szombaton a városi rivális Atlético Madrid otthonában lép pályára.

Ez lehetett Vinícius Júnior karrierjének legszebb gólja

A meccs emberének választott brazil támadó a lefújást követően elárulta, a nyáron Milánóba távozott horvát klublegenda segítsége is kellett a góljához.

– Luka Modric tanított meg így lőni, hiányzik nekünk a jelenléte. Erősnek érzem magam a támadások befejezésénél, remélhetőleg a folytatásban is többször találok be.

Ez pályafutásom egyik legszebb gólja volt, ilyet még nem igazán lőttem

– nyilatkozta Vinícius. – Elégedett vagyok a játékkal és a győzelemmel, ha így futballozunk, mindig nyerni fogunk és sikeres idényt zárunk majd. Most ki kell élveznünk a győzelmet, de szombaton ismét éhesen lépünk pályára.

A hozzászólások között Luka Modric is elismerte a gól szépségét:

Kifakadt a Levante védője a Real Madrid braziljára

A Levante tizenegyest összehozó játékosa, Unai Elgezabal már nem volt ennyire megelégedve Viníciusszal. A hazaiak spanyol futballistája azon háborodott fel, hogy a megítélt tizenegyes után az ellenfél brazilja provokálta őt:

közel lépett hozzá, az arcába vigyorgott, majd gyengén meg is ütötte a valenciai védő arcát.

Valenciai csapattársa, Carlos Álvarez vetett véget ennek az incidensnek, amiért senki nem kapott lapot. Elgezabal a találkozó után is kitért minderre.