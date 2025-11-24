Vinícius nem enged az igazából, már a Real Madrid elnöke is értesült a döntéséről

A Real Madrid ugyan 2-1-s győzelmet aratott az ősi rivális Barcelona ellen október 26-án, azonban a klasszikus nemcsak a blancók sikeréről, hanem Vinícius Júnior hisztijéről is emlékezetes maradt. Xabi Alonso a 72. percben lekapta a brazil szélsőt a pályáról, aki egyszerűen nem tudta feldolgozni, hogy már megint lecserélik, dühösön viharzott le a pályáról, és azt kiabálta: „Mindig én, elegem van, jobb, ha elmegyek, el fogok menni.” Látszólag úgy tűnt, hogy minden ezzel kezdődött, azonban Vinícius Júnior és Xabi Alonso kapcsolata nem az október végi El Clásicón romlott meg, a történet sokkal hamarabb indult útjára.

Vinícius Júnior nem elégedett a helyzetével, nem akar szerződést hosszabbítani a Real Madriddal (Fotó: ALBERTO GARDIN/NurPhoto)

A konfliktus gyökere a PSG elleni klub-vb-mérkőzés volt. A Real Madrid július 9-én, a Paris Saint-Germain ellen 4-0-s vereséget szenvedett a klubvilágbajnokság elődöntőjében. Alonso eredetileg a padra akarta ültetni Viníciust, de Trent Alexander-Arnold sérülése miatt változtatnia kellett a terven, így a brazil kezdett – bár nem kedvenc posztján, balszélsőként, hanem a jobb oldalon jutott szóhoz. A 25 éves támadónak nem tetszett, hogy egy ilyen fontos mérkőzésen jegelni akarta a spanyol vezetőedző.

Vinícius azóta 17 tétmeccsen kapott lehetőséget, ebből mindössze csak ötöt játszott végig, négyszer pedig a kispadon kezdett, köztük a vasárnapi, Elche elleni 2-2-es bajnokin is.