Vinícius nem enged az igazából, már a Real Madrid elnöke is értesült a döntéséről

A The Athletic értesülései szerint Vinícius Júnior addig nem hajlandó szerződést hosszabbítani a Real Madriddal, amíg ennyire feszült a viszonya Xabi Alonsóval. Az amerikai portál legújabb cikkében többek között arra is rávilágított, milyen konkrét konfliktusok vezettek a játékos és a Real Madrid edzője között kialakult tarthatatlan helyzethez.

C. Kovács Attila
2025. 11. 24. 18:21
Vinícius Júnior dühös, amiért keveset játszik. Forrás: JAVIER SORIANO/AFP
A Real Madrid ugyan 2-1-s győzelmet aratott az ősi rivális Barcelona ellen október 26-án, azonban a klasszikus nemcsak a blancók sikeréről, hanem Vinícius Júnior hisztijéről is emlékezetes maradt. Xabi Alonso a 72. percben lekapta a brazil szélsőt a pályáról, aki egyszerűen nem tudta feldolgozni, hogy már megint lecserélik, dühösön viharzott le a pályáról, és azt kiabálta: „Mindig én, elegem van, jobb, ha elmegyek, el fogok menni.” Látszólag úgy tűnt, hogy minden ezzel kezdődött, azonban Vinícius Júnior és Xabi Alonso kapcsolata nem az október végi El Clásicón romlott meg, a történet sokkal hamarabb indult útjára.

Vinícius Júnior nem elégedett a helyzetével, nem akar szerződést hosszabbítani a Real Madriddal.
Vinícius Júnior nem elégedett a helyzetével, nem akar szerződést hosszabbítani a Real Madriddal (Fotó: ALBERTO GARDIN/NurPhoto)

A konfliktus gyökere a PSG elleni klub-vb-mérkőzés volt. A Real Madrid július 9-én, a Paris Saint-Germain ellen 4-0-s vereséget szenvedett a klubvilágbajnokság elődöntőjében. Alonso eredetileg a padra akarta ültetni Viníciust, de Trent Alexander-Arnold sérülése miatt változtatnia kellett a terven, így a brazil kezdett – bár nem kedvenc posztján, balszélsőként, hanem a jobb oldalon jutott szóhoz. A 25 éves támadónak nem tetszett, hogy egy ilyen fontos mérkőzésen jegelni akarta a spanyol vezetőedző.

Vinícius azóta 17 tétmeccsen kapott lehetőséget, ebből mindössze csak ötöt játszott végig, négyszer pedig a kispadon kezdett, köztük a vasárnapi, Elche elleni 2-2-es bajnokin is.

Vinícius Jr. folyamatosan játszani szeretne, és úgy érzi, nem igazságos, amit Xabi Alonso csinál vele. Amikor a Barcelona elleni kirohanását követően bocsánatkérő levelet tett közzé a közösségi médiában, a vezetőedzőt név szerint nem említette – Florentino Pérez klubelnököt és másokat viszont igen. A lap forrásai szerint ez szándékos volt. 

Xabi Alonso több sajtótájékoztatón is beszélt Viníciusról, elmondása szerint nincs köztük személyes konfliktus, és a rotáció fontos része a csapat működésének. Az elmúlt hetekben ugyanakkor frusztráltnak tűnt amiatt, hogy a történet folyamatosan napirenden maradt. 

Vinícius a Real Madrid elnökét is felkereste

A brazil válogatott szélső az El Clásico után Florentino Pérezt is felkereste, hogy személyesen is bocsánatot kérjen a viselkedése miatt. A beszélgetés során szóba került Vinícius jövője is, a The Athletic forrásai szerint a brazil azt mondta a klubelnöknek, hogy addig nem hajlandó meghosszabbítani 2027 nyarán lejáró szerződését, amíg ilyen rossz a kapcsolata a vezetőedzővel. 

Vinícius és a királyi gárda még 2025 januárjában kezdett el tárgyalni a szerződéshosszabbításról, azonban Xabi Alonso érkezése óta a tárgyalások elakadtak, mivel a felek nem jutottak egyezségre.

A 25 éves támadó 2022-ben öt évre kötelezte el magát a királyiakhoz, jelenleg évi nettó 18 millió eurót keres, szerződésében pedig egymilliárd eurós kivásárlási záradék szerepel. 

2024-ben a szaúd-arábiai Public Investment Fund (PIF) környékezte meg a villámléptű támadót, azonban a felek végül asztalhoz sem ültek, mivel Vinícius nem akart a Közel-Keletre igazolni.

A helyzetet tovább rontja, hogy Vinícius állítólag legalább akkora fizetést szeretne kapni, mint a csapat gólkirálya, Kylian Mbappé – a francia világbajnok évi 31,25 millió eurót vihet haza –, azonban a madridiak ennél jelentősen kevesebb bért kínálnak neki. 

Vinícius viselkedése akár lehetne tárgyalási technika is, de az amerikai lap forrásai szerint a brazil támadó valóban úgy érzi, amíg nem játszik eleget, nincs értelme hosszú távú kontraktust kötnie a klubbal. 

Így Florentino Pérez nem került egyszerű helyzetbe, mivel a klubelnök nagyon szeretné, hogy Vinícius a klub játékosa maradjon, viszont Xabi Alonso mellett is teljes mellszélességgel kiáll. A klubnál bíznak abban, hogy a jó eredmények és Vinícius jó teljesítménye közelebb hozhatja őt Alonsóhoz, és fokozatosan javulhat a kapcsolatuk. 

Fontos híreink

