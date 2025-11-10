Hatalmas balhé a Real Madridnál: fellázadtak a játékosok Xabi Alonso ellen

Az FC Barcelona elleni 2-1-s győzelem után még úgy tűnt, minden rendben van a Real Madrid háza táján, ám néhány nap alatt gyökeres változások történtek a királyi gárdánál. Az El Clásico után a madridiak két súlyos pofonba szaladtak bele: előbb a Liverpool ellen szenvedtek 1-0-s vereséget a Bajnokok Ligájában, majd a Rayo Vallecano otthonában játszottak 0-0-s döntetlent, ráadásul a csapat teljesítménye ismét kiábrándító volt mindkét mérkőzésen.

Vinícius Júnior nincs kibékülve Xabi Alonso módszereivel. Ez lehet a spanyol vezetőedző veszte a Real Madridnál? (Fotó: ALBERTO GARDIN/NurPhoto)

A Radio Marca újságírója, Roberto Gómez szerint a klub jelenlegi helyzete komoly aggodalomra adhat okot:

– Ez a Real Madrid nem úgy játszik, ahogy Xabi Alonso szeretné. A játékosok egy irányba haladnak, az edző pedig egy teljesen másik irányba tart. A helyzet nem csupán súlyos, hanem tragikus. Xabi Alonso egy lépésre van attól, hogy elveszítse az irányítást a csapat felett – árulta el bennfentes, aki hozzátette, hogy szerinte a spanyol vezetőedző megítélését az idény végén leginkább az fogja meghatározni, milyen kapcsolatot ápol Vinícius Júniorral.