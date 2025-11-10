Real MadridXabi AlonsoválságVinícius Júnior

Hatalmas balhé a Real Madridnál: fellázadtak a játékosok Xabi Alonso ellen

A Liverpool elleni Bajnokok Ligája-vereség és a Rayo Vallecano elleni döntetlen után belső válság ütötte fel a fejét a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Real Madridnál – legalábbis ezt állítják a vezető spanyol sportlapok. A helyzet komolyságát jól jelzi, hogy a Marca szerint Florentino Pérez klubelnöknek személyesen kellett kiállnia Xabi Alonso vezetőedző mellett, akit úgy tűnik, csak egy hajszál választ el attól, hogy teljesen elveszítse az öltözőt.

C. Kovács Attila
2025. 11. 10. 20:48
Xabi Alonso (balra) és Vinícius Júnior (jobbra). Forrás: OSCAR DEL POZO/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az FC Barcelona elleni 2-1-s győzelem után még úgy tűnt, minden rendben van a Real Madrid háza táján, ám néhány nap alatt gyökeres változások történtek a királyi gárdánál. Az El Clásico után a madridiak két súlyos pofonba szaladtak bele: előbb a Liverpool ellen szenvedtek 1-0-s vereséget a Bajnokok Ligájában, majd a Rayo Vallecano otthonában játszottak 0-0-s döntetlent, ráadásul a csapat teljesítménye ismét kiábrándító volt mindkét mérkőzésen.

Vinícius Júnior nincs kibékülve Xabi Alonso módszereivel. Ez lehet a spanyol vezetőedző veszte a Real Madridnál?
Vinícius Júnior nincs kibékülve Xabi Alonso módszereivel. Ez lehet a spanyol vezetőedző veszte a Real Madridnál? (Fotó: ALBERTO GARDIN/NurPhoto)

A Radio Marca újságírója, Roberto Gómez szerint a klub jelenlegi helyzete komoly aggodalomra adhat okot: 

– Ez a Real Madrid nem úgy játszik, ahogy Xabi Alonso szeretné. A játékosok egy irányba haladnak, az edző pedig egy teljesen másik irányba tart. A helyzet nem csupán súlyos, hanem tragikus. Xabi Alonso egy lépésre van attól, hogy elveszítse az irányítást a csapat felett – árulta el bennfentes, aki hozzátette, hogy szerinte a spanyol vezetőedző megítélését az idény végén leginkább az fogja meghatározni, milyen kapcsolatot ápol Vinícius Júniorral.

Bennfentes információk szerint több játékos is elégedetlen Xabi Alonso elképzeléseivel, ugyanakkor a klub továbbra is kiáll az edző mellett. Florentino Pérez állítólag tudatta a renitens játékosokkal, hogy a klub teljes mellszélességgel az új irányvonal mellett áll, és ha szükséges, további lépéseket is megtesznek – de egészen biztosan nem Alonso fogja elvinni a balhét.

A Real Madrid kerete sem tökéletes

Raúl Varela, a Radio Marca egy másik elemzője egészen mást gondol a klubnál kialakult helyzetről. Szerinte ugyanis a Real Madrid legnagyobb problémája az egyéni kvalitások hiányában rejlik: 

Ez a Real Madrid ugyanaz a régi gárda, de kevesebb zseni és vezéregyéniség van a keretben. Jelenleg egy átlagos Real Madridról beszélhetünk

– véli a spanyol újságíró, aki elmondása szerint a klubvilágbajnokságon még látott biztató jeleket: 

– Ott még felismerhetőek voltak a Leverkusenre jellemző vonások, a szerkezet gyors változtatása, a kollektív nyomásgyakorlás, valamint olyan tehetséges fiatalok is lehetőséget kaptak, mint Gonzalo García.”

Xabinak problémái vannak a pályán és az öltözőben is. Csak néhány ránc, és a Xabiban lévő B betűből a Xaviban szereplő V lesz 

– tette hozzá cinikusan Varela, utalva arra, hogy Alonso is hasonló csalódással zárhatja majd idényt, ahogy azt Xavi Hernández tette az FC Barcelonánál.

A Real Madridnál kialakult helyzet már csak azért is érdekes, hiszen a királyiak eddig teljesen vállalható idényt futnak: három ponttal vezetik a bajnokságot, és a Bajnokok Ligája alapszakaszában is a hetedik, azaz továbbjutó helyen állnak féltávnál. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRománia

Köszönjük román barátaink!

Bayer Zsolt avatarja

És köszönjük erdélyi magyar testvérünk!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu