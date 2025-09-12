Az osztrákokat kényszerítenék integrációra a szociáldemokraták

Heves vita alakult ki Ausztria szociális juttatási rendszere kapcsán – számol be róla az Exxpress osztrák napilap.

Ausztria szociális minisztere az osztrákokat is integrációra kényszerítené (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A szociális segélyezési rendszer reformja késésben van. Eredetileg a szeptember 10-i kormányülésen kellett volna bemutatni, azonban Korinna Schumann szociáldemokrata szociális miniszter váratlanul kihúzta a témát az ülés napirendjéről. Bennfentesek szerint már a koordinációs ülésen is komoly szóváltásokra került sor.

A Schumann által vezetett Szociális Minisztérium ezután olyan javaslattal állt elő, ami végképp kicsapta a biztosítékot az osztrákoknál. A terv szerint ugyanis nemcsak a bevándorlóknak, hanem

az osztrákoknak is át kellene esniük egy „integrációs fázison”, mielőtt teljes ellátásban részesülhetnének.

A hároméves várakozási idő bevezetése Christian Stocker kancellár ötlete volt, azonban az, hogy ez az osztrákokra is vonatkozna, sokkolta a lakosságot.

Az emberek az interneten is hangot adtak értetlenségüknek és felháborodásuknak.

Integráció az osztrákoknak? Mi ez, most helyesen kell használnom a nemeket, vagy mi?

– írja egy felhasználó az X-en.

Mi lesz most ebből?

– kérdezi egy másik felhasználó.

Az NGO-k támogatására bezzeg van pénze Ausztria kormányának

Miközben a szociális juttatásokat visszavágnák, az NGO-knak bőségesen jut pénz. Mint arról beszámoltunk, egy az FPÖ által Schumannhoz intézett parlamenti kérdés révén kiderült, hogy számos olyan civilszervezet kap olykor egészen jelentős összegű támogatást, amelyek

csak egy szűk réteg, nem az osztrák lakosság nagy részének érdekeit szolgálják.

Vajmi kevés hasznot hajt például az osztrákok tömegei számára az irodalmi, kulturális és művészeti kritikai fórumként funkcionáló és afrikai vonatkozású szövegeket népszerűsítésével foglalkozó AFRIEUROTEXT afrikai kulturális egyesület, amely ennek ellenére csak 2023-ban 183 870 eurót kapott – derül ki az adatokból.

Borítókép: Korinna Schuman osztrák szociális miniszter (Fotó: APA-PictureDesk via AFP)