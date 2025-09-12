Rendkívüli

Ez történhetett volna Magyarországon is, mondta lengyelországi drón-incidensről Orbán Viktor

Ausztriaintegrációszociális juttatás

Az osztrákokat kényszerítenék integrációra a szociáldemokraták

Hajmeresztő javaslatot fogalmazott meg az osztrák szociális miniszter. Korinna Schumann szerint az osztrákoknak is „integrációs időszakot” kellene teljesíteniük, mielőtt szociális segélyt kapnak Ausztria kormányától.

Munkatársunktól
2025. 09. 12. 5:05
Korinna Schuman osztrák szociális miniszter Fotó: APA-PictureDesk via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Heves vita alakult ki Ausztria szociális juttatási rendszere kapcsán – számol be róla az Exxpress osztrák napilap.

Ausztria szociális minisztere az osztrákokat is integrációra kényszerítené
Ausztria szociális minisztere az osztrákokat is integrációra kényszerítené (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A szociális segélyezési rendszer reformja késésben van. Eredetileg a szeptember 10-i kormányülésen kellett volna bemutatni, azonban Korinna Schumann szociáldemokrata szociális miniszter váratlanul kihúzta a témát az ülés napirendjéről. Bennfentesek szerint már a koordinációs ülésen is komoly szóváltásokra került sor.

A Schumann által vezetett Szociális Minisztérium ezután olyan javaslattal állt elő, ami végképp kicsapta a biztosítékot az osztrákoknál. A terv szerint ugyanis nemcsak a bevándorlóknak, hanem 

az osztrákoknak is át kellene esniük egy „integrációs fázison”, mielőtt teljes ellátásban részesülhetnének.

A hároméves várakozási idő bevezetése Christian Stocker kancellár ötlete volt, azonban az, hogy ez az osztrákokra is vonatkozna, sokkolta a lakosságot.

Az emberek az interneten is hangot adtak értetlenségüknek és felháborodásuknak.

Integráció az osztrákoknak? Mi ez, most helyesen kell használnom a nemeket, vagy mi?

– írja egy felhasználó az X-en.

Mi lesz most ebből?

– kérdezi egy másik felhasználó.

Az NGO-k támogatására bezzeg van pénze Ausztria kormányának

Miközben a szociális juttatásokat visszavágnák, az NGO-knak bőségesen jut pénz. Mint arról beszámoltunk, egy az FPÖ által Schumannhoz intézett parlamenti kérdés révén kiderült, hogy számos olyan civilszervezet kap olykor egészen jelentős összegű támogatást, amelyek 

csak egy szűk réteg, nem az osztrák lakosság nagy részének érdekeit szolgálják.

Vajmi kevés hasznot hajt például az osztrákok tömegei számára az irodalmi, kulturális és művészeti kritikai fórumként funkcionáló és afrikai vonatkozású szövegeket népszerűsítésével foglalkozó AFRIEUROTEXT afrikai kulturális egyesület, amely ennek ellenére csak 2023-ban 183 870 eurót kapott – derül ki az adatokból.

Borítókép: Korinna Schuman osztrák szociális miniszter (Fotó: APA-PictureDesk via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekNyugat

Ellenállunk a migrációnak és a brüsszeli nyomásnak is

Horváth József avatarja

Hány merényletet kell még Európának elszenvednie, míg végre a sarkunkra állunk, és a helyén a kezeljük a migrációt?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.