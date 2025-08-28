Egyre több közpénzt nyelnek el az NGO-k Ausztriában

Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) parlamenti kérdésére egyértelművé vált: nemcsak a migráció kap milliós nagyságrendű támogatást, hanem kulturális egyesületek, független rádiók és olyan környezetvédő NGO-k is, mint a GLOBAL 2000 – írja az Exxpress osztrák hírportál.

Ausztria szociális minisztere, Korinna Schumann egy parlamenti kérdésre hozta nyilvánosságra a támogatási összegeket (Fotó: APA-PictureDesk via AFP)

A Korinna Schumann szociális miniszterhez (SPÖ) intézett parlamenti kérdés révén újabb részletek derültek ki azzal kapcsolatban, hogy mire is megy el az osztrák adófizetők pénze. Úgy tűnik, kisebb egyesületek, kulturális kezdeményezések és környezetvédelmi szervezetek is nagylelkűen csipegethettek az adófizetők pénzéből.

Az AFRIEUROTEXT afrikai kulturális egyesület, amely könyvesboltot is üzemeltet, 2023-ban 183 870 eurót kapott. Az egyesület hivatalosan irodalmi, kulturális és művészeti kritikai fórumként határozza meg magát, amely afrikai vonatkozású szövegeket népszerűsít Ausztriában és Európában.

A kritikusok szerint ez egyike azoknak a magas támogatásban részesülő rétegprojekteknek, amelyek a lakosság széles tömegei számára vajmi kevés hasznot hajtanak.

A Radio Helsinki – Freies Radio egyesülethez is jelentős összegek folytak be: 2023-ban 18 ezer euró, 2024-ben ismét 18 ezer euró, valamint egy kétezer eurós maradványösszeg, annak ellenére, hogy 581,4 eurót visszaköveteltek. A Radio Helsinki, amely eredetileg kalózrádióként indult, ma reklámmentes közösségi rádióként határozza meg magát, vagyis ismét egy szűk rétegközönség kap bőkezű támogatást.

A GLOBAL 2000, Ausztria legnagyobb környezetvédelmi szervezete, 2021-ben, 2022-ben és 2024-ben a visszafizetési kötelezettségek levonása után összességében 87 158,12 euró támogatási összeget könyvelhetett el. A GLOBAL 2000 hivatalosan az érintetlen környezetért és egy élhető jövőért küzd.

A szervezetet százezrek támogatják, ennek ellenére az adófizetők pénzéből is bőségesen részesül – miközben a lakosság rekordmértékű terheket cipel.

A lap szerint a támogatások megoszlásáról szóló kimutatások tanulsága, hogy nem csupán a milliós összegekre kell odafigyelni. Míg az egyszerű polgároknak minden euró kiadását kétszer is meg kell gondolniuk, rengeteg olyan szervezetnél landolnak kisebb-nagyobb összegek, amelyek legfeljebb egy szűk réteg érdekeit, nem pedig a lakosság többségét szolgálják.

