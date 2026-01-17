Brüsszelnek Ukrajna lett a legfontosabb

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán osztott meg egy videót, amely a háborús őrületre hívja fel a figyelmet. A Szijjártó Péter oldalán közzétett felvételből kiderül, hogy Brüsszel számára Ukrajna lett a legfontosabb.

Brüsszel számára Ukrajna a legfontosabb

Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

A videóban mások mellett Mark Rutte, a NATO-főtitkára, Donald Tusk, lengyel miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is látható, amint arról beszélnek, hogy elérkezett egy háború előtti kor, Európának pedig fel kell készülni a nyílt háborúra.