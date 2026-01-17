Rendkívüli

Brüsszelnek Ukrajna lett a legfontosabb

Brüsszelnek Ukrajna lett a legfontosabb

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán hívta fel a figyelmet Brüsszel terveire. Az Európai Bizottságnak és a háborúpárti vezetőknek egyértelműen Ukrajna a legfontosabb.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 13:56
Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán osztott meg egy videót, amely a háborús őrületre hívja fel a figyelmet. A Szijjártó Péter oldalán közzétett felvételből kiderül, hogy Brüsszel számára Ukrajna lett a legfontosabb. 

Brüsszel számára Ukrajna a legfontosabb
Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

A videóban mások mellett Mark Rutte, a NATO-főtitkára, Donald Tusk, lengyel miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is látható, amint arról beszélnek, hogy elérkezett egy háború előtti kor, Európának pedig fel kell készülni a nyílt háborúra. 

Boris Pistorius német védelmi miniszter kijelentései is benne vannak a videóban, ami szerint Európának 2029-re készen kell állnia egy háborúra. 

A videóban azonban arról is szó esik, hogy ez a nyílt kiállás a háború mellett egyre többe kerül Európának, az eddigi támogatások összege ugyanis eléri a 170 milliárd eurót, azonban Ursula von der Leyen szavai szerint még ennél is többre lesz szükség a jövőben. A videóban az is látható, amint az ukrán miniszterelnök, Julija Szviridenko arról beszél, hogy az országnak nyolcszázmilliárd dollárra lesz szüksége

A külügyminiszter szerint egyébként a videó magáért beszél, ami azzal zárul, hazánknak továbbra is nemet kell mondani a háborúra.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

