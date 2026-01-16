Szijjártó PéterBrüsszelTisza Pártországgyűlési választás 2026nagykövetek

Szijjártó Péter egyértelművé tette, meddig terjed az EU-s nagykövetek mozgástere + videó

A kormány nem fog elfogadni az európai uniós tagállamok magyarországi nagyköveteitől semmifajta bírálatot, kommentárt, okoskodást az áprilisi választások kapcsán – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten. Szijjártó Péter rámutatott: Brüsszel mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy egy Brüsszel-párti, Brüsszelnek igen fontos kormány jöjjön létre.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 16. 12:05
Szijjártó Péter óva intette az EU-s nagyköveteket a választási beavatkozástól Forrás: MTI
A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az EU-tagállamok magyarországi nagyköveteivel folytatott megbeszélését megelőzően kiemelte, hogy nyilvánvalóan Brüsszelben is nagy a készülődés a magyarországi választásra.

Szijjártó Péter egyértelművé tette, meddig terjed az EU-s nagykövetek mozgástere. Fotó: MTI

– Brüsszel azt akarja, hogy egy nekik igent mondó, a háborúra, a migrációra és a genderre igent mondó kormány kerüljön hatalomba Budapesten. Mi nemet mondunk Brüsszelnek, nemet mondtunk az elmúlt években a háborúra, a migrációra és a genderre – emlékeztetett.

Nyilvánvalóan ezért most Brüsszel mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy egy Brüsszel-párti, Brüsszelnek igen fontos kormány jöjjön létre

– vélekedett. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy mivel komoly beavatkozásokra lehet számítani, összehívta valamennyi Magyarországra akkreditált európai uniós nagykövetet, akiknek világossá teszi, hogy az EU-s nagyköveteknek mi a dolga és mi nem. – Egy nálunk szolgáló nagykövetnek semmiképp sem dolga az, hogy beleszóljon a magyar választásokba. Nem fogunk elfogadni semmifajta bírálatot, kommentárt a magyar választások kapcsán – szögezte le.

Látszik, hogy a Tisza Párt várható veresége miatt elkezdődött a választási rendszerbe vetett hit erodálása, elkezdtek már most manipulációról beszélni, a választási rendszerünket akarják hitelteleníteni, azt kritizálják

– folytatta. – Ezt nem fogadjuk el. Mi sem szoktuk kritizálni más országok választási rendszereit, ezért elvárjuk, hogy a miénket is tiszteletben tartsák – tette hozzá. A miniszter kifejtette: – Világossá fogom tenni a nagyköveteknek, hogy ha a következő időszakban belebeszélnek, beleokoskodnak, belekommentelnek, belekritizálnak a magyar választási folyamatba, akkor nagyon-nagyon nehéz dolguk lesz a jövőben Budapesten a munkájuk elvégzése során. Az biztos, hogy az államigazgatás egyetlen vezetőivel sem fognak tudni találkozni, és osztályvezető-helyettesi szint fölé nem fognak jutni.

Elvárjuk a tiszteletet, elvárjuk szuverenitásunk tiszteletben tartását, és elvárjuk, hogy egyetlenegy, Budapesten szolgáló nagykövet se okoskodjon, vagy szóljon, vagy kritizáljon, vagy kommenteljen bele a magyarországi választásba

– összegzett.

Szijjártó Péter a Facebook-oldalán videóban is üzent:

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/KKM)

