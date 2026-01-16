Szijjártó Péter egyértelművé tette, meddig terjed az EU-s nagykövetek mozgástere + videó

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az EU-tagállamok magyarországi nagyköveteivel folytatott megbeszélését megelőzően kiemelte, hogy nyilvánvalóan Brüsszelben is nagy a készülődés a magyarországi választásra.

Szijjártó Péter egyértelművé tette, meddig terjed az EU-s nagykövetek mozgástere. Fotó: MTI

– Brüsszel azt akarja, hogy egy nekik igent mondó, a háborúra, a migrációra és a genderre igent mondó kormány kerüljön hatalomba Budapesten. Mi nemet mondunk Brüsszelnek, nemet mondtunk az elmúlt években a háborúra, a migrációra és a genderre – emlékeztetett.

Nyilvánvalóan ezért most Brüsszel mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy egy Brüsszel-párti, Brüsszelnek igen fontos kormány jöjjön létre

– vélekedett. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy mivel komoly beavatkozásokra lehet számítani, összehívta valamennyi Magyarországra akkreditált európai uniós nagykövetet, akiknek világossá teszi, hogy az EU-s nagyköveteknek mi a dolga és mi nem. – Egy nálunk szolgáló nagykövetnek semmiképp sem dolga az, hogy beleszóljon a magyar választásokba. Nem fogunk elfogadni semmifajta bírálatot, kommentárt a magyar választások kapcsán – szögezte le.