Szijjártó Péter videóban leplezte le, hogyan kezdték magyarázni a Tisza Párt választási vereségét + videó

Szijjártó Péter a videóban kifejtette: elkezdték magyarázni a Tisza Párt választási vereségét.
Így fogalmazott:
Nem tudom, olvasták-e Sikorski lengyel kollégám ma reggeli interjúját. Hol? Hát persze a 444-en.
Rámutatott: ha valaki elolvassa, akkor láthatja, hogy hogyan nyilatkozik egy fanatikus háborúpárti Soros-ügynök. Azonban az interjú legfontosabb tanulsága az, hogy az Európai Néppártban elkezdték magyarázni a Tisza Párt leendő választási vereségét – hangsúlyozta. Majd hozzátette: itthon hallhattunk a berepülő drónokról, az önmerényletekről.
Sikorski már a választások manipulálásának el nem fogadásáról beszél. Minden ugyanoda vezet: elkezdték magyarázni a Tisza Párt választási vereségét. Még 87 nap. Gyerünk, hajrá!
– zárta gondolatait.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
