Nemzeti petíciót indít a kormány – kövesse nálunk élőben! + videó

Szijjártó PéterEurópai NéppártSikorskiTisza Párt

Szijjártó Péter videóban leplezte le, hogyan kezdték magyarázni a Tisza Párt választási vereségét + videó

Magyarország külgazdasági és külügyminisztere új bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán. Szijjártó Péter a videóban arról beszélt, hogy már most megkezdődött a Tisza Párt várható választási vereségének magyarázata.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 10:43
Szijjártó Péter: Elkezdték magyarázni a Tisza Párt választási vereségét Forrás: AFP
Szijjártó Péter a videóban kifejtette: elkezdték magyarázni a Tisza Párt választási vereségét. 

Szijjártó Péter kitért Radoslaw Sikorski reggeli interjújára is
Szijjártó Péter kitért Radoslaw Sikorski reggeli interjújára is Fotó: AFP

Így fogalmazott:

Nem tudom, olvasták-e Sikorski lengyel kollégám ma reggeli interjúját. Hol? Hát persze a 444-en. 

Rámutatott: ha valaki elolvassa, akkor láthatja, hogy hogyan nyilatkozik egy fanatikus háborúpárti Soros-ügynök. Azonban az interjú legfontosabb tanulsága az, hogy az Európai Néppártban elkezdték magyarázni a Tisza Párt leendő választási vereségét – hangsúlyozta. Majd hozzátette: itthon hallhattunk a berepülő drónokról, az önmerényletekről. 

Sikorski már a választások manipulálásának el nem fogadásáról beszél. Minden ugyanoda vezet: elkezdték magyarázni a Tisza Párt választási vereségét. Még 87 nap. Gyerünk, hajrá!

– zárta gondolatait.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

