Tiszáéknál készülnek a vereségre és a választási csalási vádra

Mráz Ágoston Sámuel, Facebook : „Érdemes külön figyelni, hogy a Tiszához közeli megmondóemberek hogyan készülnek április 13-ra. Itt egy nagyon nagy készülődés van a vereségre és a választási csalás kiáltásra. Ha nem sikerül a kormányváltás, ha nem sikerül egy baráti miniszterelnöknek a felépítése és az Európai Unió Tanácsába való beültetése, akkor legalább Orbán Viktort lehessen karanténba zárni, és lehessen azt mondani, hogy csalással győzött újra Orbán Viktor. Az egész Tisza Párt megértésénél mindig a brüsszeli logikát kell keresni.”