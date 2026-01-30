Borul a tiszás bili, Magyar Péter volt szakértője szerint a párt eleve az emberek kihasználására épült + videó

Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának korábbi vezetője a Kibeszélő Extra vendége volt – írja az Index.

Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának korábbi vezetője (Forrás: Facebook)

Csercsa az interjúban kifejtette, hogy a pártból való kilépésének nagyon egyszerű okai voltak. Többek között elmesélt egy személyes történetet is: egy, a gazdasági szférában dolgozó barátja azt mondta neki, hogy nem mer belevágni egy vállalkozásba, mert fél, hogy a Tisza Párt kerül hatalomra, és azzal „bejön az ukrán méz”. Csercsa Balázs elgondolkodott ezen:

hogy támogathat egy ilyen pártot, ha egy magyar fiatal miattuk nem mer vállalkozni.

Csercsa Balázs arról is mesélt, hogyan viselkedik Magyar Péter a színfalak mögött. Felidézte, hogy a Tisza Párt elnöke egyszer Esztergomba látogatott, ahol a fórum végeztével elindult az autója felé, majd a semmiből kicsapódott a jármű ajtaja, és ordenáré módon elkezdett kiabálni, mert nem találta a mobiltelefonját. Majd amikor meglett, azért kezdett kiabálni, mert nem volt még ott a tizennégy darab pizza, amit korábban kért.

A volt tiszás szakértő szerint

Magyar Péter kihasználja az embereket, amíg szükség van rájuk, majd eldobja őket, sőt le is tagadja, ha kell, hogy köze volt hozzájuk.

A Tisza Párt adócsomagjával kapcsolatban Csercsa kijelentette, hogy hallott beszélgetéseket olyan témákról, amelyek a hatszáz oldalas dokumentumban is szerepeltek. Állítása szerint nagyon sok beszélgetés folyt a vagyonadóról, és a legfőbb kérdés az volt, hogy mekkora legyen az összeghatár.

Az ex-tiszás szerint Magyar Péter maga jelentette be, hogy létezik egy konvergenciaprogram.

A Tisza Párt eleve arra szövetkezett, hogy kihasználja az embereket

– szögezte le Csercsa Balázs, akinek meggyőződése: a párt tudja, hogy legfeljebb négy év jut neki, „tudják, hogy annyi idejük van megszedni magukat”.

Csercsa Balázs korábban az ATV-nek arról beszélt, a Tisza Párt valódi céljai nem egyeznek a kifelé kommunikált üzenetekkel, a több ezres közösséget pedig eszközként használja fel a párt vezetése. A Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának korábbi vezetője szerint mára világossá vált, hogy mély szakadék húzódik a Tisza szűk irányítása és a jóhiszemű támogatók között, akiket Magyar Péterék beleszólás nélkül, saját érdekeik mentén mozgósítanak.

