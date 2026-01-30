lázár jánosmagyar pétercigányság

Magyar Péter a cigányságban is csak egy újabb kampányeszközt lát

Az építési és közlekedési miniszter Gyöngyösön tartott 35. Lázárinfóját a Tisza Párt provokátorai próbálták meg ellehetetleníteni. Lázár János szerint ugyanakkor a cigány lakosság túl okos ahhoz, hogy bedőljön a pártvezető olcsó politikai mutatványainak.

2026. 01. 30. 9:52
„Magyar Péter uszításának a gyöngyösiek itták meg a levét” – írta a közösségi oldalán Lázár János, utalva arra, hogy a 35. Lázárinfót a Tisza Párt megvezetett provokátorai bekiabálásokkal próbálták káoszba fullasztani. 

A Tisza Párt aktivistái próbálták megzavarni a rendezvényt. Forrás: Facebook

A miniszter közölte: azoknak, aki nem hagyták magukat megvezetni, elmondta, a félremagyarázott mondatait úgy értette, a többségi társadalom felelőssége a magyarországi cigányságnak lehetőséget biztosítani, és még több lehetőségre van szükség.

Lázár János szerint szomorú, hogy Magyar Péter a cigányságban csak egy újabb kampányeszközt lát. Hozzátette: ezt teszik a kétségbeesett jelöltek, amikor nincs erejük előre lépni, és nem tudnak támogatást szerezni. A cigány lakosság túl okos ahhoz, hogy bedőljön Magyar olcsó politikai mutatványainak – jegyezte meg az építési és közlekedési miniszter.

A Tisza Pártnak sok szerencsét a nagytőkések és a nyugati elitek kegyeltjeinek felsorakoztatására, mi maradunk a magyar emberek pártján! Mi maradunk a biztos választás!

– zárta a gondolatait Lázár János.

 

Borítókép: Lázár János Gyöngyösön, a 35. Lázárinfón (Forrás: Facebook)

 

