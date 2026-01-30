Rendkívüli

Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja nyírni a rezsicsökkentést + videó

Szentkirályi Alexandraradics bélaBudapesti Fidesz

Szentkirályi Alexandra: Ez a tiszás szeretetország!

Radics Béla fővárosi képviselő a holokausztra emlékezett, a posztja alatt gyűlöletet kapott. Szentkirályi Alexandra nem hagyta szó nélkül.

2026. 01. 30. 9:19
„Neked is ott kellett volna állnod, sajnos későn születtél” – ezt írta egy tiszás kommentben Radics Béla fideszes fővárosi képviselő posztja alá, amit a holokauszt áldozatainak emléknapjára írt, amelyben a Dunába lőtt zsidókra emlékezett.

– Ez lenne a Tisza „szeretetországa”? – tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra. 

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint teljesen elfogadhatatlan ilyet írni bárkinek.

–  Az ilyen kommenteket határozottan visszautasítjuk! Gyűlölködés helyett mi a nemzeti kormánnyal a magyarok megbecsülését és a béke megóvását választjuk– hangsúlyozta Szentkirályi.


Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
