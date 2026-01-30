Szentkirályi Alexandra: Ez a tiszás szeretetország!

„Neked is ott kellett volna állnod, sajnos későn születtél” – ezt írta egy tiszás kommentben Radics Béla fideszes fővárosi képviselő posztja alá, amit a holokauszt áldozatainak emléknapjára írt, amelyben a Dunába lőtt zsidókra emlékezett.

– Ez lenne a Tisza „szeretetországa”? – tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra.

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint teljesen elfogadhatatlan ilyet írni bárkinek.

– Az ilyen kommenteket határozottan visszautasítjuk! Gyűlölködés helyett mi a nemzeti kormánnyal a magyarok megbecsülését és a béke megóvását választjuk– hangsúlyozta Szentkirályi.