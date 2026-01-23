Hadházy és Magyar tudja, hogy legyőzöm őket, ezért támadnak

Béna lejáratókampányról, ellenzéki kettős mércéről és a választókerület jövőjét érintő konkrét fejlesztési tervekről beszélt lapunknak Radics Béla, Zugló és Erzsébetváros országgyűlési képviselőjelöltje. A politikus szerint az ellene irányuló támadások oka egyszerű: ő az első, aki számonkérhető vállaláslistát tesz le az asztalra, illetve a számok azt mutatják, hogy a jobboldalnak nagy esélye van ebben az eddig, rendre baloldal által uralt választókerületben.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Az elmúlt napokban több ellenzéki médium is kétségbe vonta egy, Radics Béla által alapított szervezet működését és gazdálkodását. A képviselőjelölt szerint a vádak alaptalanok.

A „Hol van a pénz?” kérdésre a válasz nagyon egyszerű: ott van, ahol lennie kell, az alapítvány projektjeiben. Kulturális és ifjúsági programokra kaptunk támogatást, ezeket megvalósítottuk vagy jelenleg is megvalósítjuk, minden forinttal szabályosan elszámoltunk. Soha semmilyen hatósági vagy támogatói kifogás nem érkezett

– fogalmazott. Radics Béla hozzátette: különösen visszásnak tartja, hogy amíg a baloldali sajtó és a Tisza Párt ügyet próbál csinálni esetében a semmiből, addig afölött szemet hunynak, hogy jelöltjük, Bódis Krisztina alapítványából hová tünhetett el több, mint egymilliárd forint. Vagy, hogy Hadházy Ákos miért a zuglóiak zsebéből fizeti embereit, akik mindenféle alapítványnál dolgoznak. A valódi kérdés ez lenne -mutatott rá Radics. Aki azon sem lepődött meg, hogy a baloldalhoz köthető csatorna sem e-mailben, sem telefonon nem kereste meg.

Vasárnap este a híradóból értesültem róla, hogy éppen rólam szól egy riport. Nehéz válaszolni olyan kérdésekre, amelyeket fel sem tesznek. Ehelyett abból próbálnak botrányt gyártani, hogy a honlapunk karbantartás alatt van, illetve, hogy nem tartunk fenn drága irodát, hanem költséghatékonyan működünk, postai szolgáltatást veszünk igénybe. Ez nem szabálytalanság, hanem felelős gazdálkodás

– hangsúlyozta. A képviselőjelölt szerint a támadások időzítése sem véletlen.

Olyan választókerületben indulok, ahol az elmúlt években ellenzéki országgyűlési képviselők szereztek mandátumot, de a helyiek mégsem érzik ennek az eredményét. Ha valaki megnézi, hány olyan törvényjavaslat vagy kezdeményezés született, amely konkrétan Zuglónak vagy Erzsébetvárosnak segített volna, a szám gyakorlatilag nulla. Amikor ezeket a tényeket kimondjuk, és közben fejlesztési terveket mutatunk be, na akkor jön a karaktergyilkosság

– emelte ki. Hozzátette, a teljesítmény hiányával, illetve azzal, hogy Magyar Péter táskahordozója “holtidejében” látogat csak a választókerületbe, ellenfelei is pontosan tisztában vannak.