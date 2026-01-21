Itt az ítélet a férfi ügyében, aki felismerhetetlenre vert, majd az imafülkébe dobott egy fiatal nőt egy szegedi hajnalon

Az életveszélyt okozó testi sértés miatt már korábban elítélt férfi 2023. augusztus 5-én, hajnal fél 6 körül Szeged belvárosában figyelt fel a hazafelé sétáló 24 éves sértettre, aki a mobiltelefonján beszélt. A férfi odalépett hozzá, és megszólította, majd miután a sértett érdemben nem válaszolt, utánaindult. A fiatal, vékony testalkatú nőt a korábban több küzdősportot űző vádlott hátulról, váratlanul, olyan nagy erővel ütötte tarkón, hogy a sértett eszméletét vesztette, és a tanúk szerint rongybabaként esett össze.

A vádlott ezután váltott kézzel, ököllel legalább tízszer megütötte őt, a felismerhetetlenségig összeverve az arcát. A magatehetetlen, erősen vérző nőt előbb a karjaiba véve, majd a vállán átvette cipelte, végül – miután az egyik szemtanú megszólította – egy templom utcáról nyíló imafülkéjébe dobta. A férfi ezután elfutott a helyszínről.