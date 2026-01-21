A jelenleg 29 esztendős férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletében mondták ki bűnösnek. A vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság elrendelte a férfival szemben korábban kiszabott kétéves felfüggesztett börtönbüntetés végrehajtását is.
Itt az ítélet a férfi ügyében, aki felismerhetetlenre vert, majd az imafülkébe dobott egy fiatal nőt egy szegedi hajnalon
Jogerősen tizennégy év fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla szerdán azt a fiatal férfit, aki 2023 augusztusában Szeged belvárosában támadott meg és vert félholtra egy fiatal lányt pusztán azért, mert az nem állt vele szóba.
Az életveszélyt okozó testi sértés miatt már korábban elítélt férfi 2023. augusztus 5-én, hajnal fél 6 körül Szeged belvárosában figyelt fel a hazafelé sétáló 24 éves sértettre, aki a mobiltelefonján beszélt. A férfi odalépett hozzá, és megszólította, majd miután a sértett érdemben nem válaszolt, utánaindult. A fiatal, vékony testalkatú nőt a korábban több küzdősportot űző vádlott hátulról, váratlanul, olyan nagy erővel ütötte tarkón, hogy a sértett eszméletét vesztette, és a tanúk szerint rongybabaként esett össze.
A vádlott ezután váltott kézzel, ököllel legalább tízszer megütötte őt, a felismerhetetlenségig összeverve az arcát. A magatehetetlen, erősen vérző nőt előbb a karjaiba véve, majd a vállán átvette cipelte, végül – miután az egyik szemtanú megszólította – egy templom utcáról nyíló imafülkéjébe dobta. A férfi ezután elfutott a helyszínről.
További Belföld híreink
A sértetthez a szemtanúk hívtak mentőt. A fiatal nő koponyaűri sérüléseket, agyzúzódást szenvedett, csaknem két hétig intenzív osztályon kezelték. Hosszú ideig nem nyerte vissza eszméletét, a támadás előtt gyógyszerésznek készülő nőnek
újra meg kellett tanulnia beszélni, elhúzódó látáskárosulás alakult ki nála, tanulási nehézségekkel, koncentrációs zavarokkal küzd.
Rehabilitációs és pszichológiai kezelésen kellett részt vennie. A szakértők szerint maradandó fogyatékosság, súlyos egészségromlás alakult ki nála. Élete csak azon múlt, hogy a négy percen belül helyszínre érkező mentők megkezdték a mesterséges lélegeztetését.
További Belföld híreink
A vádlott a bíróság előtt nem tett vallomást, de a nyomozás közben azt állította, az estet megelőző éjszakán sört és vodkát ivott. Az utolsó szó jogán bocsánatot kért a sértettől és családjától.
A nő ügyvédje polgári jogi igényt jelentett be, és sérelemdíj megfizetését is kérte. A vádlott a per során tízmillió forint sérelemdíjat fizetett. A további sérelemdíjról és a sértett költségeinek megtérítéséről polgári perben dönt majd a bíróság.
További Belföld híreink
Döntésével a táblabíróság helyben hagyta az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék ítéletét. Kiss Bálint tanácsvezető bíró az indoklás során kifejtette, az elsőfokú bíróság által az eszméletlen sértettet nagy erővel, kitartóan, rendkívüli brutalitással bántalmazó vádlottal szemben kiszabott büntetés inkább nevezhető méltányosnak, mint súlyosnak.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Megszólalt a rendőrség Egressy Mátyás kereséséről + fotók
Fotókat is posztoltak a keresésről.
Menczer Tamás: A Tisza Von der Leyent és Webert támogatja + videó
„A Tisza ilyen. Mi nem” – hangsúlyozta Menczer Tamás.
Autóval ment neki a lovas rendőröknek egy férfi, aztán felgyújtotta a járművet
Különös gondolatmenet vezethetett ide.
Szörnyű részletek derültek ki Jákli Mónika halálos autóbalesetéről + videó
Autóbalesetben életét vesztette a népszerű influenszer, fitneszmodell.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Megszólalt a rendőrség Egressy Mátyás kereséséről + fotók
Fotókat is posztoltak a keresésről.
Menczer Tamás: A Tisza Von der Leyent és Webert támogatja + videó
„A Tisza ilyen. Mi nem” – hangsúlyozta Menczer Tamás.
Autóval ment neki a lovas rendőröknek egy férfi, aztán felgyújtotta a járművet
Különös gondolatmenet vezethetett ide.
Szörnyű részletek derültek ki Jákli Mónika halálos autóbalesetéről + videó
Autóbalesetben életét vesztette a népszerű influenszer, fitneszmodell.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!