A Tisza mást mond az egyházakról, mint amit valójában terveznek

– Olyan egyházpolitikai programot tettem le az asztalra, amely az egész társadalom számára igazságos, egyaránt képviseli a hívő és nem hívő polgárokat, biztosítja a lelkiismereti szabadságot, és ebben a keretben az egyházak javát is szolgálja, hozzájuk megbecsüléssel fordul – idézte fel Csercsa Balázs az Indexnek adott interjújában, miután távozott a Tisza Pártból.

Forrás: Facebook

Az egykori vezető január 20-án a Facebook-oldalán közölte, hosszas vívódás után jutott döntésre, és bár kezdetek óta támogatja a párt munkáját, mostanra meglátta, hogy nem tud többé közösséget vállalni azokkal a körülményekkel és változásokkal, amelyeket megtapasztalt.

Az Index kérdezte a kilépésével kapcsolatban, amire válaszként Csercsa elmondta: nem véletlen, hogy a kifelé eddig kommunikált programelemekben az ő elképzelései jelennek meg, gyakran szóról szóra. Az elmúlt időben azonban feltűnt neki, hogy a párt valós szándékai nem egyeznek azzal, mint amit kifelé mutatnak.

Ugyanakkor a legutóbbi egyeztetéseken és a belső kommunikációban azt vettem észre, hogy a Tisza Párt szándékai az egyházpolitikában eltérnek attól, amelyet kifelé kommunikálnak

– mondta. Csercsa egyben megjegyezte, ez nemcsak a vallási, egyházpolitikai kérdésekre igaz, hanem minden másra is.

– Ez pedig igaz minden más, általam megismert kérdésre is, mint gazdaság, oktatás, európai ügyek.

Létezik egy kifelé kommunikált, kampányszerű program, de a valós szándékok ettől túl sok esetben eltérnek.

Ezzel pedig már nem vállalhatok közösséget. Erre utasít a szociális igazság, az értelmiségi felelősség és a Krisztust követni szándékozó alapelvek is – húzta alá a Tiszától távozó vezető.

– Aggályaimat többször jeleztem szóban és e-mailen is, de ezekre választ nem kaptam. Koordinátoroktól és munkacsoportok vezetőitől tudom, hogy ez a probléma általános. Amikor feladat van, a parancs gyorsan érkezik a központból, de elismerést vagy akár csak választ a kérdéseikre, problémáikra csak nagy sokára vagy egyáltalán nem kapnak – avatott be a Tisza belső kommunikációs szokásaiba a volt szakpolitikai vezető.