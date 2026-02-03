házasság heteházasságprogramsorozat

Vasárnap kezdődik a házasság hete

A tizenkilencedik alkalommal megrendezett programsorozat fókuszába idén a hűség témája került.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03.
Forrás: Pexels
Vasárnap kezdődik a Házasság hete programsorozat. A szervező keresztény egyházak és civil szervezetek egy héten keresztül több mint hatvan településen közel kétszáz programmal várják országszerte és határon túl az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a házasság, a család értékeire, a párkapcsolatok tudatos gondozására – közölték a szervezők. A tizenkilencedik alkalommal megrendezett programsorozat fókuszába idén a hűség témája került, a hét mottója: „A hűség szabadsága.”

házasság
Fotó: Pexels

A szervező felidézték Herjeczki Kornél, a Házasság Hete Mozgalom országos koordinátora, a Harmat Kiadó igazgatója szavait, aki kiemelte: 

céljuk, hogy a hűség fontossága, megtartó ereje és a mentális egészségre gyakorolt hatása egy hétre fókuszba kerülhessen.

Hozzátette, számos házaspár, közismert szakértő tapasztalatain keresztül szeretnék megmutatni, hogy a házasságban meg lehet élni az elkötelezettség melletti szabadságot, hogy a hűség mindennapi jelenléte egy kapcsolatban biztosítja a párkapcsolatok stabilitását, biztonságot ad, felvértez.

A szervezők a tematikához kapcsolódva az idei házasság hete könyvének Mihalec Gábor párterapeuta most megjelent, A hűség kódja című kötetét választották.

A házasság hete központi programsorozata ünnepi istentisztelettel kezdődik az Érdi Református Gyülekezet templomában, ahol igét hirdet Somogyi Péter, a Dunamelléki Egyházkerület lelkészi főjegyzője.

Hétfőn A hűség kódja – hogyan előzd meg a megcsalást, mielőtt még eszedbe jutott volna? címmel Mihalec Gábor párterapeuta tart előadást a Kelenföld Montázs Központban.

Kedden A hűség nem a meg nem csalás! De akkor mi? címmel Tapolyai Emőke klinikai és pasztorálpszichológus, a Kandela Központ alapítója és szakmai vezetője online előadására várják az érdeklődőket a házasság hete közösségi oldalán.

Szerdán a Károlyi–Csekonics-palota dísztermében tartanak beszélgetést.

Csütörtökön a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány szervezésében Családbarát szemlélet címmel tartanak konferenciát.

Pénteken A függés szabadsága címmel Mike Sámuel baptista lelkipásztor előadására várják az érdeklődőket a Wesselényi Utcai Baptista Gyülekezet és Közösségi Házban.

Szombaton Weber István és Weberné Zsikai Mária, a Bibliai Házassággondozó Szolgálat munkatársai tartanak előadást a Pasaréti református templomban, illetve Bálint-napi koncerttel egybekötött istentisztelet lesz a Józsefvárosi evangélikus templomban.

A hetet ünnepi szentmise zárja a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templomban, a szentmisét Marton Zsolt váci megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense mutatja be.

A központi rendezvényeken túl számos magyarországi és határon túli településen – többek között Győrben, Szegeden, Kecskeméten, Miskolcon, Székesfehérváron, Székelyudvarhelyen, Szatmárnémetiben – várják előadásokkal, beszélgetésekkel, zenés estekkel, páros kalandtúrákkal, egyházi alkalmakkal az önkéntes szervezők az érdeklődőket.

A rendezvénysorozat folyamatosan frissülő eseménynaptára az esemény honlapján érhető el.

A házasság hete programsorozat több mint két évtizede indult az Egyesült Királyságból, Magyarország 2008-ban csatlakozott a mozgalomhoz.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

