Globális ideológiai támadás éri a nemzetet, a családot és az emberi lelket

A háború elutasítása és a béke melletti kiállás fontos a magyar patrióták számára – hangzott el Vajk Miklós Lukács de Perény A gép, ami a bölcsőt ringatja című könyvének bemutatóján. Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója szerint a magyar patrióták számára ma a legfontosabb kihívás a kulturális harc megvívása. A könyvbemutatón részt vett a szerző, Vajk Miklós Lukács de Perény, valamint Böszörményi-Nagy Gergely, a Brain Bar alapítója és a MOME Alapítvány elnöke is.

Fotó: Alapjogokért Központ

Le kell leplezni az ellenfél szándékait

– hangsúlyozta Kovács István Orbán Viktor első CPAC Hungaryn elmondott beszédét idézve. Mint fogalmazott, globális ideológiai támadás zajlik a nemzet, a család és az emberi lélek ellen, amelyre a magyar patrióták – köztük az Alapjogokért Központ – egyre erősebb válaszokat adnak. Ebben a küzdelemben kulcsszerepük van azoknak a gondolkodóknak, akik átlátnak a tetszetős üzeneteken, és feltárják azok valódi, sokszor embertelen céljait.

Vajk Miklós Lukács de Perény és Böszörményi-Nagy Gergely a panelbeszélgetésen egyetértettek abban, hogy nem a technológiát kell ellenezni, hanem annak ideologikus és felelőtlen használatát. Szerintük a transzhumanizmus a technológia segítségével kérdőjelezi meg az emberi természetet és a család fogalmát, ami súlyos társadalmi következményekkel járhat.

Magyarországon mindez különösen jelentős kérdés, hiszen az alkotmányos szinten rögzített családfogalom világos értékválasztást jelent

– emelték ki.

A szerző, Vajk Miklós Lukács de Perény a perui Limában működő Universidad de San Martín de Porres tudomány- és technológiapolitikai kutatóprofesszora, korábban az Egyesült Királyság vezető egyetemein oktatott. A spanyol nyelvű világ egyik meghatározó gondolkodója a tudomány- és technológiatanulmányok területén.

A gép, ami a bölcsőt ringatja című könyvében a transzhumanizmus ideológiáját vizsgálja, rámutatva annak az emberi méltóságot és szabadságot fenyegető következményeire. A kötet bemutatja, miként válhat az ember a technológiai tökéletesedés illúziójának eszközévé már születése előtt is.