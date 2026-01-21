Univerzum: mélyen hibás a világegyetemről alkotott modellünk

Az univerzum keletkezésének és szerkezetének törvényszerűségeit több kozmológiai elmélet is megkísérelte már egyetlen egységes elméletbe foglalni, ám mindig kiderült, hogy vannak olyan szegmensek, amelyek kilógnak ezekből a hipotézisekből, ezért sem sikerült még megalkotni a világegyetem mindent átfogó általános elméletét.

Az univerzum működését már több kozmológiai elmélet is megpróbálta leírni Fotó: NASA/JPL-Caltech

Az univerzum úgy viselkedik, mint egy viszkóz folyadék

A legújabb megfigyelések kimutatták, hogy a kozmoszról alkotott képünk hibás és ez amiatt lehet, mert az univerzum „ragadósabb”, mint azt feltételeztük – állítja az erre vonatkozó és egyelőre még nem ellenőrzött, az arXiv preprint szerverre feltöltött tanulmány. Muhammad Ghulam Khuwajah Khan, az Indiai Műszaki Intézet kutatója azt sugallja dolgozatában, hogy a tér egy olyan tulajdonsággal rendelkezhet, amelyet tömeges viszkozitásnak nevezünk – írja a Live Science tudományos hírportál.

Hibás lehet az univerzumról alkotott képünk? (Fotó: NASA)

A viszkozitás leegyszerűsítve azt fejezi ki, hogy egy folyadék mennyire áll ellen az áramlásnak vagy az alakváltozásnak – ezt jól szemléltetik például a víz vagy a méz ezzel kapcsolatos eltérő tulajdonságai.

Ebben az esetben a vákuum tömegviszkozitásáról beszélünk, vagyis egy olyan kísérteties ellenállásról, ami a tér tágulásakor keletkezik. A tudósok hagyományosan egy viszonylag egyszerű modellt használtak az univerzum általános leírására. Ebben a Lambda-CDM néven ismert modellben a sötét energia – a világegyetem gyorsuló tágulásáért felelős titokzatos erő – egy állandó és változatlan háttér, amelyet kozmológiai állandóként is emlegetnek. (A kozmológiai állandó az űr energiasűrűsége, másik megnevezésével a vákuum-energia, amit az általános relativitáselmélet einsteini mezőegyenleteiből vezettek le.)

Albert Einstein alkotta meg az általános relativitás elméletét Fotó: Wikimedia Commons/Princeton University

A sötét energia a kozmológiában az a feltételezett, hipotetikus energiaforma, ami az egész univerzumot kitölti és erős antigravitációs hatást, más szóval negatív nyomást fejt ki. Albert Einstein általános relativitáselmélete szerint a negatív nyomás nagy távolságokon semlegesíti a gravitációs vonzást. A sötét energia elmélete jelenleg a legelfogadottabb magyarázat arra a megfigyelt és empirikusan is bizonyított tényre, hogy az univerzum gyorsulva tágul.

Az arizonai Kitt Peak Nemzeti Obszervatórium Mayall teleszkópjára szerelt Sötét Energia Spektroszkópiai Műszer (DESI) tavaly közzétett adatai azonban arra utaltak, hogy valami alapvetően nincs rendben a sötét energiáról alkotott eddigi ismereteinkkel. Az új megfigyelések ugyanis kismértékű eltérést mutattak a standard elmélet és a galaxisok tőlünk való ténylegesen megfigyelt távolodási sebessége között.